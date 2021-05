Nie żyje Lucjan Kaszycki. Skomponował "Pamiętasz, była jesień", tworzył dla Ewy Demarczyk i Ireny Santor

Lucjan Kaszycki był kompozytorem muzyki symfonicznej, rozrywkowej i elektronicznej, aranżerem, publicystą muzycznym, pedagogiem, profesorem sztuk muzycznych, a także - jak podkreślił we wspomnieniu o artyście Paweł Brodowski - szefem artystycznym pierwszych Warsztatów Jazzowych w Chodzieży, człowiekiem ujmującym i niezwykle lubianym.

Lucjan Kaszycki, autor szlagierów

Urodził się 27 września 1932 roku w Krakowie. Ukończył tam Średnią Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu, następnie studiował kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej - dyplom obronił w roku 1957. Współpracował z Teatrem Starym oraz warszawskimi teatrami: Studiem, Powszechnym, Rozmaitości, STS i Operetką. Skomponował muzykę do ponad 150 spektakli teatralnych oraz do prawie 40 filmów, między innymi do "Pożegnań" (1958), "Wspólnego pokoju" (1958), "Rozstania" (1961) i "Jak być kochaną" (1963) Wojciecha Jerzego Hasa.