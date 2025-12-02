Logo strona główna
Kultura i styl

Pavarotti po kolana w lodzie. Wdowa oburzona "ośmieszeniem" zmarłego męża

pesaro wlochy pomnik pavarotti - Jojo Photos shutterstock_2543296063
Ostatnie pożegnanie rodaków z Luciano Pavarottim
Źródło: Archiwum Reuters
Włoskie miasto zatopiło w świątecznym lodowisku posąg Luciana Pavarottiego. Wdowa po legendarnym śpiewaku operowym określiła to jako wyraz "braku szacunku" i "ośmieszenie" jej zmarłego męża. Burmistrz miasta zabrał głos.
Kluczowe fakty:
  • Włoskie miasto Pesaro stworzyło tymczasowe lodowisko na miejskim placu, gdzie stał posąg słynnego tenora Luciana Pavarottiego.
  • Wdowa po śpiewaku, Nicoletta Mantovani, powiedziała lokalnym mediom, że była "zła i zdenerwowana" z powodu decyzji miasta.
  • Burmistrz Pesaro umieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych przerobione zdjęcie śpiewaka.

Tymczasowe lodowisko w Pesaro, niewielkim mieście w środkowych Włoszech, w regionie Marche, powstało na środku miejskiego placu. W wyniku tego znajdujący się tam posąg słynnego tenora Luciana Pavarottiego został zanurzony po kolana w lodzie.

Wdowa o "braku szacunku"

Wdowa po śpiewaku, Nicoletta Mantovani, powiedziała lokalnym mediom, że była "zła i zdenerwowana" z powodu decyzji, która - jak to określiła - "ośmiesza" jej zmarłego męża i jest przejawem "braku szacunku".

- Nie spodziewałam się, że miasto pozwoli na takie traktowanie pamięci i wizerunku osoby, która rozsławiała Włochy na całym świecie - powiedziała Mantovani lokalnemu magazynowi "Il Resto del Carlino". Oskarżyła ona radę miasta o podjęcie "źle zrealizowanej, absurdalnej decyzji".

Odpowiedź burmistrza

W odpowiedzi burmistrz Andrea Biancani stwierdził, że nie miał zamiaru nikogo urazić. Przyznał, że rada miasta "popełniła błąd". Zanim 29 listopada otwarto lodowisko, burmistrz umieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych przerobione zdjęcie, na którym widać posąg Pavarottiego grającego w hokeja. Dodał do niego hasztag #DaiUnCinqueAPavarotti, czyli "Przybij piątkę Pavarottiemu".

Biancini opowiedział dziennikowi "Il Resto del Carlino", który pisał o "Pavarottim na lodzie", że gdy po raz pierwszy przedstawiono mu plany stworzenia lodowiska, zapewniono go, że pomnik Pavarottiego nie zostanie naruszony. Później miał się dowiedzieć, że projektanci zostali zmuszeni do zmiany.

Dodał, że na tym etapie rozebranie lodowiska, czy też przeniesienie posągu, nie jest możliwe, ale obiecał, że sytuacja nie powtórzy się w przyszłości.

Częsty gość i honorowy mieszkaniec

Oficjalne odsłonięcie naturalnej wielkości posągu Pavarottiego w Pesaro odbyło się w kwietniu 2024 roku w obecności Nicoletty Mantovani i córki pary, Alice. Przed laty małżonkowie często odwiedzali miasto, w którym Pavarotii miał swoją willę i był jego honorowym mieszkańcem. Słynny włoski tenor zmarł w 2007 roku w wieku 71 lat po tym, jak zdiagnozowano u niego raka trzustki.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Jojo Photos / Shutterstock

TAGI:
Muzyka Włochy Teatr i opera Święta Bożego Narodzenia
