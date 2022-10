Loretta Lynn nie żyje. "Świat stracił legendę", "zawsze będę tęsknić"

Loretta Lynn, jedna z czołowych amerykańskich piosenkarek muzyki country, nie żyje. Artystka zmarła we śnie w swoim domu w Hurricane Mills w stanie Tennessee. Miała 90 lat - poinformowała jej rodzina. "Życie Loretty Lynn było wyjątkowe, a jednak stworzyła z niego dzieła, które przemawiały do ludzi na całym świecie" - napisał szef Country Music Hall of Fame and Museum. Lynn pożegnało w ostatnich godzinach wielu artystów.

"Świat stracił legendę"

"Życie Loretty Lynn było wyjątkowe, a jednak stworzyła z niego dzieła, które przemawiały do ludzi na całym świecie. W przemyśle muzycznym, który często opiera się na aspiracjach i fantazji, Loretta uparcie dzieliła się swoją zuchwałą i odważną prawdą" - napisał w oświadczeniu prezes Country Music Hall of Fame and Museum w Nashville, Kyle Young.

Kobieca twarz muzyki country

Na jej biografii oparty jest autobiograficzny film z 1980 roku "Córka górnika" (Coal Miner's Daughter), który reżyserował Michael Apted a główną rolę zagrała Sissy Spacek. Jest to też tytuł jednego z największych przebojów Lynn. Inne znane jej hity to "You Ain't Women Enough", "The Pill", "Don't Come Home Drinkin'", "Rated X" i "You're Looking at Country".