Zamaskowany złodziej włamał się do willi Beckhamów, gdy spędzali czas z córką piętro niżej

Brytyjskie media donoszą o włamaniu do posiadłości Davida i Victorii Beckham. Choć wydarzenie miało miejsce 28 lutego, dopiero miesiąc później informacje na ten temat przeciekły do prasy. Zamaskowany złodziej pojawił się w willi w Holland Park w zachodnim Londynie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że intruz wspiął się po metalowej bramie, która znajduje się tuż przy wejściu do domu. Następnie podciągnął się wyżej i wybił szybę w jednej z gościnnych sypialni.

Złodziej przeszukiwał sypialnię, gdy Beckhamowie byli w domu

To David Beckham miał wezwać policję do rezydencji. I to on wraz z synem przeszukali posiadłość, sprawdzając, czy złodziej gdzieś się nie ukrył. W tym czasie Victoria i 10-letnia Harper czekały na przyjazd służb.