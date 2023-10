Literacka Nagroda Nobla 2023. Jon Fosse laureatem

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury 2023 przyznano. Laureatem został norweski pisarz i dramatopisarz Jon Fosse "za nowatorskie sztuki teatralne i prozę, które dają wyraz temu, co niewypowiedziane".

Malm przekazał, że Fosse nagrodzony został za "nowatorskie sztuki teatralne i prozę, które dają wyraz temu, co niewypowiedziane".

- Jestem przytłoczony i w pewien sposób przerażony. Postrzegam to jako nagrodę dla literatury, która przede wszystkim jest literaturą, bez żadnych innych względów - powiedział Fosse w oświadczeniu przekazanym przez sekretarza Akademii.

Nynorsk jest używany - jak podaje Reuters - przez zaledwie 10 proc. społeczeństwa norweskiego. Powstał w XIX wieku na bazie dialektów wiejskich jako alternatywa do dominującego języka duńskiego, co było związane z 400-letnią unią norwesko-duńską.

Na na łamach sierpniowego numeru czasopisma "Książki. Magazyn do czytania" Norweg tak komentował przewidywania, że otrzyma Nagrodę Nobla:

- Powiedziałbym, że mam wobec tego mieszane uczucia, podobnie jak kiedyś Beckett (Samuel Beckett dostał literackiego Nobla w 1969 roku - red.). Oczywiście, dzięki temu powracającemu na przełomie września i października zainteresowaniu Jonem Fossem moje książki znajdują nowych odbiorców, są tłumaczone na nowe języki. Cieszą się moi wydawcy, autorzy przekładów. W Norwegii król przyznał mi nawet rezydencję, mam mieszkanie w bezpośredniej bliskości jego pałacu! Ale jest też druga strona medalu. Po pierwsze, nie ma sensu ukrywać, że pozostawanie wiecznym kandydatem może być nieco frustrujące. Staram się mieć do tego dystans, ale nawet gdybym chciał o tym wszystkim zapomnieć, świat i tak mi przypomni. Po drugie zaś, cenię sobie prywatne życie i ten rodzaj samotności, którego wymaga praca pisarza.

Nagroda Nobla 2023 - dotychczas ogłoszeni laureaci

We wtorek Królewska Szwedzka Akademia Nauk poinformowała, że w dziedzinie fizyki docenieni zostali: Francuz Pierre Agostini (Uniwersytet Stanu Ohio), Węgier Ferenc Krausz (Instytut Optyki Kwantowej im. Maxa Plancka, Monachijski Uniwersytet Techniczny) oraz Francuzka Anne L'Huillier (Uniwersytet w Lund) za utworzenie nowych narzędzi do badania świata elektronów wewnątrz atomów i cząsteczek .

Literacka Nagroda Nobla - polskie akcenty

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymało dotychczas 119 osób, z czego 17 to kobiety. Statystyki historii literackiego Nobla wyglądają bardzo ciekawie z perspektywy polskiej. Akademia Szwedzka doceniła pięciu polskojęzycznych twórców: Henryka Sienkiewicza (1905 r.), Władysława Reymonta (1924 r.), Czesława Miłosza (1980 r.), Wisławę Szymborską (1996 r.) oraz Olgę Tokarczuk (za rok 2018, przyznana w 2019 r.).

Do tego grona - zgodnie z wieloma głosami historyków literatury - należy dodawać Isaaca Bashevisa Singera, który pisał w jidysz. Singer, który urodził się w 1902 roku niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego - chociaż wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1935 - nigdy nie odrzucił polskiej tożsamości i uważał się za warszawiaka. W 1978 roku Akademia Szwedzka doceniła go za "pełną uczucia sztukę prozatorską, która, wyrastając z polsko-żydowskich tradycji kulturowych, porusza jednocześnie odwieczne problemy".