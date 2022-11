"Listy do M. 5" hitem w polskich kinach. Film obejrzało już ponad milion widzów

"Listy do M. 5", czyli piątą odsłonę kultowej świątecznej komedii, w ciągu niespełna trzech tygodni od premiery obejrzało ponad milion widzów - poinformował producent filmu, TVN Warner Bros. Discovery. To pierwszy polski film, któremu w tym roku udało się przekroczyć tę barierę.

Premiera "Listów do M. 5" w kinach w całej Polsce miała miejsce 4 listopada. Kinowy wynik "Listów do M. 5" potwierdza, że jest to zdecydowanie najchętniej oglądana przez Polaków świąteczna produkcja. 24 listopada, niemal dokładnie trzy tygodnie po premierze, producent filmu przekazał, że w kinach obejrzało go już ponad milion widzów. W komunikacie dodano, że piąta część kultowej komedii jest jedyną polską produkcją, której w tym roku udało się przekroczyć ten pułap. "Dopiero listopad, a magia świat już dzieje się na naszych oczach" - czytamy na profilu instagramowym "Listów do M. 5".