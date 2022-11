Piąta odsłona "Listów do M." najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach

czytaj dalej

Nie możemy powiedzieć konkretnie, że były to działania na przykład obrony powietrznej Ukrainy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do eksplozji, do której doszło w Przewodowie. - Nie wiem na sto procent, co się stało. Myślę, że świat również tego nie wie - ocenił. Powtórzył też, że "Kijów chce uczestniczyć w badaniu tego zdarzenia".