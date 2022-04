Rihanna po raz pierwszy na prestiżowej liście najbogatszych magazynu "Forbes" - na czym zarobiła fortunę?

czytaj dalej

Fragmenty kobiecego ciała znalazł w górach przypadkowy turysta. Policjanci nawet nie wiedzieli, czyje to zwłoki. W identyfikacji pomogło kilkanaście tatuaży. Znajomi poznali po nich Carol Maltesi, 26-letnią aktorkę filmów pornograficznych, matkę sześcioletniego chłopca. Do zabójstwa przyznał się Davide F., który umawiał się z nią na erotyczne sesje zdjęciowe i nagrywanie filmów. Podczas jednego z takich spotkań zabił Maltesi młotkiem. Później przez ponad miesiąc używał jej telefonu, z którego odpisywał na wiadomości przyjaciół. Złożył nawet życzenia urodzinowe jej ojcu. - Podejrzany przyznał się do winy, będziemy go ponownie przesłuchiwać - zapowiada prokurator z włoskiego Varese.