Ostatni wpis Lisy Marie Presley. "Śmierć jest częścią życia, czy nam się to podoba, czy nie"

Ostatni wpis Lisy Marie Presley w mediach społecznościowych

"Śmierć jest częścią życia, czy nam się to podoba, czy nie" - pisała w magazynie "People" Lisa Marie. Jak dodawała, żałoba również. Pisała, że smutek nie ustaje, po roku, czy po kilku latach. "Smutek jest czymś, co musisz nosić ze sobą do końca życia". Akcentowała to, że żałobę przechodzi się samotnie, ale podkreślała też, jak ważne w tym momencie jest wsparcie. "Nic, absolutnie nic nie uśmierzy bólu, ale znalezienie wsparcia może czasem pomóc ci poczuć się trochę mniej samotnym".