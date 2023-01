Wychodziła za mąż cztery razy, wszystkie małżeństwa były nieudane. Trudne życie Lisy Marie Presley

Jej małżeństwo z Nicolasem Cage'em trwało zaledwie trzy miesiące. Ślub z Michaelem Jacksonem wzięła parę miesięcy po pierwszym rozwodzie. Lisa Marie Presley, choć podobnie jak słynny ojciec próbowała przebić się w branży muzycznej, na okładki gazet trafiała nie za sprawą swoich utworów, ale dramatycznych związków.

Informację o śmierci Lisy Marie Presley przekazała jej matka, Priscilla. 54-letnia córka Elvisa Presleya zmarła w czwartek w szpitalu w West Wills niedaleko Los Angeles, gdzie została przewieziona po tym, jak prawdopodobnie miała atak serca.

Lisa Marie Presley

Priscilla Presley - jedyne dziecko Elvisa

Urodzona w 1968 roku Lisa Marie była jedynym dzieckiem Elvisa Presleya. Przyszła na świat, gdy jej ojciec był u szczytu sławy i dorastała w świetle fleszy. Kiedy miała cztery lata, rozstali się jej rodzice. Pięć lat później zmarł jej ojciec.

CNN przypomina, że Lisa Marie w młodym wieku zaczęła eksperymentować z narkotykami, na co matka zareagowała, posyłając ją do prywatnych szkół. W wywiadzie udzielonym w 2003 roku "Los Angeles Times" Lisa Marie Presley stwierdziła, że w młodości była "typem samotnika, melancholijnym i dziwnym dzieckiem". - Przez jakiś czas byłam w trybie autodestrukcji. Nigdy nie pasowałam do żadnej szkoły, nie potrafiłam znaleźć swojego kierunku - dodała.

Priscilla Presley (po lewej) i Lisa Marie Presley w 2012 roku LANCE MURPHY/EPA/PAP

Jak przystało na córkę króla rock’n’rolla, Lisa Marie sama spróbowała swoich sił w branży muzycznej. W 2003 roku wypuściła swój debiutancki album rockowy "To Whom It May Concern". Zamierzała wyjść w nim z cienia słynnego ojca, jednocześnie oddając hołd jego dziedzictwu. - Mogę tylko mieć nadzieję, że byłby ze mnie dumny - mówiła po latach magazynowi "Extra".

Ostatecznie córka Elvisa rynku muzycznego nie podbiła. Poprzestała na trzech albumach: w 2005 roku wypuściła jeszcze płytę "Now What", w 2013 roku - album o tytule "Storm&Grace".

Sławni mężowie Lisy Marie Presley

Znacznie bardziej medialne od kariery muzycznej Lisy Marie było jej życie uczuciowe. W 1988 roku wyszła za mąż po raz pierwszy, jej wybrankiem był wokalista Danny Keough. Priscilla Presley wydała wówczas oświadczenie, w którym nazwała muzyka "świetnym facetem" i zapewniała, że "cieszy się ich szczęściem". Małżeństwo przetrwało sześć lat. Lisa Marie i Keough doczekali się dwójki dzieci - urodzonej w 1989 roku Riley i trzy lata młodszego Benjamina Storma.

W 1994 roku, kilka miesięcy po pierwszym rozwodzie, Presley zszokowała media i opinię publiczną, stając na kobiercu ślubnym z Michaelem Jacksonem. Ten związek trwał znacznie krócej niż małżeństwo z Keoughiem, i zakończył się po niespełna dwóch latach. - Kiedy chce się z tobą zamknąć, kiedy chce cię zaintrygować lub schwytać (…) może to zrobić - tak kilka lat później w rozmowie z ABC News Lisa Marie opisywała Jacksona, dodając, że sama ​​"wpadła w to wszystko". - Biedny, słodki, niezrozumiany człowieku, ja cię ratuję… Zakochałam się w nim - wyjaśniła.

Lisa Marie Presley i Michael Jackson Getty Images

Od 2001 roku Presley spotykała się z aktorem Nicolasem Cage’em, którego poznała na imprezie. Wyszła za niego w sierpniu 2002 roku. Ich małżeństwo przetrwało zaledwie trzy miesiące.

Cztery lata później podczas małej ceremonii w japońskim Kyoto Lisa Marie poślubiła gitarzystę Michaela Lockwooda. W 2008 roku urodziła dwie bliźniaczki Finley Aaron Love i Harper Vivienne Ann. Związek z Lockwoodem był najdłuższym z małżeństw córki legendy muzyki. Presley wniosła o rozwód w 2016 roku.

Żałoba po śmierci syna

W 2020 roku jeden z synów piosenkarki, 27-letni Benjamin Keough, który od dawna zmagał się z depresją i uzależnieniami, odebrał sobie życie. Dwa lata później, w drugą rocznicę jego śmierci, Presley opublikowała na Instagramie post upamiętniający jej relację z Benjaminem.

"Kilka lat temu, w Dniu Matki, ja i mój syn zrobiliśmy sobie takie same tatuaże na stopie. To celtycki węzeł wieczności, symbolizuje, że będziemy połączeni na zawsze. Starannie wybraliśmy go, aby reprezentował naszą wieczną miłość i naszą wieczną więź" - wyjaśniła Lisa Marie Presley.

We wrześniu ubiegłego roku wokalistka opisała uczucia, jakie towarzyszyły jej po utracie syna, w eseju opublikowanym w Narodowym Dniu Świadomości Żałoby. "Smutek jest czymś, co będziesz musiał nosić ze sobą do końca życia, mimo tego, w co niektórzy ludzie lub nasza kultura chcą, abyśmy wierzyli. Nie 'poradzisz sobie z tym', nie 'pójdziesz dalej', kropka" - napisała Presley.

Lisa Marie Presley ze zmarłym w 2020 roku synem PAP/EPA

