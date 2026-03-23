Nie tylko Phoebe. Powrót biolożki, która zrewolucjonizowała Hollywood

Lisa Kudrow w serialu "Wielki powrót". Sezon trzeci od 23 marca w HBO Max

Dla ogromnej części pokolenia millenialsów "Przyjaciele" to przede wszystkim Lisa Kudrow i jej postać Phoebe Buffay. Mało kto wie, że zanim Marta Kauffman i David Crane stworzyli Phoebe, popularnością cieszyła się Ursula Buffay (grana również przez Kudrow) w innym serialowym hicie początku lat 90. XX wieku "Szaleję za tobą".

Zresztą, jak wspominała Kudrow, to właśnie postać Ursuli otworzyła jej drogę do "Przyjaciół".

Drogę, która była wyboista.

Dekadę przed wejściem na plan "Przyjaciół" Lisa Kudrow miała zupełnie inny pomysł na swoje życie. A to nie było związane z aktorstwem.

Urodziła się w Los Angeles w średniozamożnej rodzinie żydowskiej. Jej babka ze strony ojca pochodzi z Ilii - niewielkiego miasteczka, leżącego obecnie na terenie północnej Białorusi (przed II wojną światową było to terytorium województwa wileńskiego, należącego do II RP).

Z tego artykułu dowiesz się: Jak Lisa Kudrow przeszła drogę od biolożki do gwiazdy światowej telewizji?

Które postacie stworzone przez Kudrow zmieniły oblicze współczesnych seriali?

Dlaczego "Wielki powrót" i "Web Therapy" uznawane są za produkcje wyprzedzające swoje czasy?

Co czeka widzów w finałowym sezonie "Wielkiego powrotu", który dostępny jest na HBO Max?

Kudrow ukończyła studia licencjackie z biologii w Vassar College w stanie Nowy Jork. To ta sama uczelnia, gdzie studiowała Meryl Streep.

Miała pójść w ślady ojca - Lee Kudrowa - i skupić się na badaniach związanych z klasterowym bólem głowy. Zresztą, przez osiem lat po studiach współpracowała z ojcem, a wyniki ich badań doczekały się publikacji naukowej.

Od biolożki do światowej gwiazdy

Być może świat nigdy nie dowiedziałby się o jej aktorskich i komediowych zdolnościach, gdyby nie Jon Lovitz - jeden z legendarnych członków obsady "Saturday Night Live", a prywatnie przyjaciel jednego z braci Kudrow - Davida, uznanego neurologa.

Za jego namową Lisa w drugiej połowie lat 80. dołączyła do jednej z najbardziej uznanych grup komediowych i improwizacyjnych The Groundlings w Los Angeles. To właśnie tu odnalazła własną, autorską perspektywę artystyczną.

Bezskutecznie brała udział w niezliczonych castingach.

Pierwsze niewielkie role telewizyjne otrzymała w 1989 roku.

Jedną z kluczowych produkcji telewizyjnych na tym etapie jej kariery okazała się "Szaleję za tobą". Otrzymała propozycje zagrania kelnerki Ursuli Buffay w drugim sezonie.

Ta rola miała być tylko kolejnym gościnnym występem.