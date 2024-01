Mroczne tajemnice i zmowa milczenia. Nowy serial w TVN

"Lipowo. Zmowa milczenia" to serial kryminalno-obyczajowy produkcji Player Original, który miał premierę na platformie 18 sierpnia. Jest inspirowany powieścią Katarzyny Puzyńskiej "Motylek" - to pierwsza część 15-tomowej sagi, której akcja rozgrywa się w małej miejscowości na Kujawach. - Oparłam to moje książkowe Lipowo na istniejącym Pokrzydowie. Zmieniłam nazwę, ponieważ bałam się, jak mieszkańcy przyjmą te trupy, czy będą zadowoleni czy nie. A teraz wszyscy żałują, że to zrobiłam - mówiła Katarzyna Puzyńska w "Dzień Dobry TVN". ZOBACZ TEŻ: "Kuba Wojewódzki". Dawid Podsiadło i Katarzyna Puzyńska