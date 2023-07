"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

"Lipowo. Zmowa milczenia" to kryminał obyczajowy, którego akcja rozgrywa się w małej miejscowości na Kujawach. Tłem kryminalnej zagadki są tajemnice strzeżone przez jej mieszkańców. - Mam wrażenie, że bardzo wiele z rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy, nam się udało i że one się sprawdziły. To jest takie przyjemne zawodowe uczucie - mówi Julia Kijowska ("Rysa", "Kod genetyczny") w wywiadzie dla Playera. Uważa, że najtrudniejsze dla aktorów było odnalezienie się w konwencji produkcji "trochę zabawnej, a trochę strasznej". - Ale wydaje mi się, że to działa. Jestem ciekawa kolejnych odcinków. A jeśli ja się w to wciągnęłam, to chyba widzowie też się wciągną - dodaje aktorka.