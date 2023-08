Tajemnicze morderstwo siostry zakonnej w małym miasteczku. Premiera serialu "Lipowo. Zmowa milczenia"

Od dziś na Playerze "Lipowo. Zmowa milczenia" - długo zapowiadany nowy serial kryminalny według powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek". - Jak ktoś go sobie obejrzy, to ma całą moją serię w pigułce. Scenarzyści zrobili dobrą robotę - mówi pisarka w "Co słychać" w TVN Style. Zapewnia, że choć ośmioodcinkowa produkcja różni się od powieści, fani jej 15-tomowej sagi nie będą rozczarowani.

Bohaterką serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" jest pisarka Weronika Nowakowska (Julia Kijowska). Przyjeżdża do małego miasta na Kujawach, by zapomnieć o problemach, które zostawiła w Warszawie. Ale w Lipowie dochodzi do morderstwa. Ginie siostra z zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. Szef lokalnej policji (Piotr Pacek), widząc zaangażowanie Weroniki, wbrew wszystkim wciąga ją w sprawę. Pisarka zaczyna odkrywać sekrety mieszkańców i zdaje sobie sprawę, że musi złamać łączącą ich zmowę milczenia.

Weronika zmienia mieszkańców Lipowa. - Nie pozostawia ich obojętnymi. Przyjeżdża z innego miejsca, z inną mentalnością, z pakietem swoich problemów. Wydarza się coś tragicznego, a ona wkłada w to łapy i zaczyna mieszać w całym tym tyglu lokalnej społeczności. Na koniec wszystko się zmienia. Tajemnica zostaje rozwiązana, a prawda wychodzi na jaw - mówi Kijowska w wywiadzie dla Playera.

Katarzyna Puzyńska o "Lipowie"

Katarzyna Puzyńska przyznaje, że wybór Julii Kijowskiej do głównej roli budził u fanów sagi o Lipowie kontrowersje. W książce Weronika ma burzę rudych loków, aktorka jest blondynką. - Mam nadzieję, że kiedy moi czytelnicy zobaczą Julię w roli Weroniki, to będą zadowoleni. Zagrała z charyzmą i ta postać zyskała dzięki niej drugie życie. Zresztą, cała obsada jest świetna - zapewnia pisarka w wywiadzie dla Playera. Dodaje, że na początku nie była przekonana do scenariusza, jaki przedstawili jej producenci serialu. Różnił się od książki. - Pomyślałam "a co ja tam będę mówiła, w tych wywiadach?" Ale powstała historia, która jest kolejnym elementem universum "Lipowa". Jak się obejrzy serial, można śmiało sięgnąć po książkę. I na odwrót. Jak ktoś przeczytał wszystkie książki, to tutaj też będzie miał zagadkę - zapewnia. Puzyńska jest tak bardzo związana ze swoją 15-tomową serią (w maju ukazała się jej ostatnia część "Zgłoba"), że na plecach wytatuowała sobie napis Lipowo.

Antoni Sztaba - kogo gra w "Lipowie"

W serialu oprócz Julii Kijowskiej i Piotra Packa zobaczymy m.in. Olafa Lubaszenkę, Eryka Kulma Jr., Agnieszkę Suchorę, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Sztabińskiego, Beatę Kawkę, Julię Konarską, Dorotę Kolak, Jana Wieczorkowskiego oraz Antoniego Sztabę. Sztaba, syn gwiazdy "Totalnych remontów Szelągowskiej", zagrał Bartka Rosoła. Jego bohater jest synem najstarszego policjanta w miasteczku próbującego po śmierci żony zapanować nad dziećmi i życiem. - Oni po śmierci tej matki nadal nie potrafią sobie poradzić, nadal szukają jakichś rozwiązań. Dlatego Bartek poszedł szukać leczenia poza domem - mówi Sztaba. Rola w "Lipowie" nie jest dla 22-letniego aktora debiutem. Grał już w "Na Wspólnej" i w spektaklach teatralnych. Teraz występuje w musicalu "1989" (jest też współautorem tekstu do jednej z piosenek).

