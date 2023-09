Linda Evangelista walczy z rakiem piersi. Przeszła podwójną mastektomię

czytaj dalej

Do policjantów z Gorzowa Wielkopolskiego w nocy zadzwonił mężczyzna, który "przekazał, że wpadł do bagna i coraz bardziej się zapada". Po tym kontakt z nim się urwał. Policjanci i strażacy ruszyli na poszukiwania. 59-latka udało się namierzyć, znajdował się kilkanaście metrów od brzegu. Pogotowie przewiozło go do szpitala.