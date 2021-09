Linda Evangelista domaga się 50 milionów dolarów odszkodowania za "brutalne oszpecenie"

W czwartek 56-letnia Evangelista postanowiła publicznie wyjaśnić, dlaczego zniknęła ponad pięć lat temu z życia publicznego. "Tym z was, którzy zastanawiali się, dlaczego nie pracuję, chociaż kariery moich koleżanek kwitną, muszę wyjaśnić, że powodem jest to, że zostałam brutalnie oszpecona przez zabieg CoolSculpting firmy Zeltiq, a efekt był odwrotny do obiecanego. Spowodował przyrost, a nie zmniejszenie tkanki tłuszczowej, przez co moje ciało zostało trwale zdeformowane pomimo przejścia dwóch bolesnych, nieskutecznych operacji korygujących. Jestem - jak to określiły media - "niepodobna do siebie'" - zwróciła się do obserwujących jej profil na Instagramie.