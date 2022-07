Limp Bizkit nie zagra na Pol’and’Rock Festival. Przyczyną kłopoty zdrowotne lidera zespołu

"Ze względów zdrowotnych oraz idąc za radą mojego prywatnego lekarza, by natychmiast przerwać koncertowanie, Limp Bizkit musi ze smutkiem przełożyć swój tour po Europie oraz Wielkiej Brytanii. Szczerze przepraszamy za niedogodności, których może to przysporzyć naszym lojalnym fanom, promotorom i personelowi pomocniczemu. Oczekujcie dalszych wiadomości" - czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie zespołu i podpisanym przez jego wokalistę i lidera Freda Dursta, oraz pozostałych członków grupy.

Kolejny odwołany koncert Limp Bizkit

Europejska trasa koncertowa Limp Bizkit miała rozpocząć się 1 sierpnia koncertem w szwedzkiej Uppsali i potrwać do połowy września. Na 6 sierpnia zaplanowano występ amerykańskiego zespołu na festiwalu Pol’and’Rock Festival w Czaplinku. Koncert miał kończyć trzydniową imprezę. Na razie nie wiadomo, kiedy może dojść do skutku odwołana w pierwotnym terminie trasa.

Założony w 1994 roku zespół Limp Bizkit wykonuje muzykę z gatunku rapcore oraz nu metal. Międzynarodową sławę muzykom przyniósł ich drugi album studyjny - wydany w 1999 roku "Significant Other". Do najpopularniejszych utworów zespołu zaliczaj się m.in. "Break Stuff", "Rollin'", "My Way", "My Generation" oraz "Boiler".