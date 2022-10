Popularny raper nagrał kawałek z Polską w tytule. Udostępnił go Drake

Tytułowa Polska pojawia się również w refrenie. "I took the wock to Poland" - śpiewa Lil Yachty. "Wock" to potoczna nazwa syropu, popularnego w amerykańskim środowisku hip-hopowym. Wers ten jest jednocześnie fonetyczną grą słów - możemy zrozumieć go w ten sposób, że raper opowiada po prostu o spacerze do Polski ("walk to Poland" - ang.).