Raper Lil Nas X trafił do szpitala ze sparaliżowaną częścią twarzy. Artysta poinformował na Instagramie, że "stracił kontrolę" nad jej prawą stroną. Zapewnił jednocześnie fanów, że czuje się dobrze.

Kluczowe fakty: Lil Nas X opublikował na Instagramie nagranie ze szpitala

Widać na nim, jak laureat dwóch nagród Grammy z trudem próbuje się uśmiechnąć

Artysta nie podał, co jest przyczyną jego stanu

W poniedziałek amerykański raper Lil Nas X poinformował na Instagramie, że trafił do szpitala z powodu nagłego paraliżu prawej części twarzy. Na opublikowanym wideo widać, jak leżąc na szpitalnym łóżku, artysta bezskutecznie próbuje się uśmiechnąć. W instagramowej relacji zapewnił jednak fanów, że czuje się dobrze i poprosił, by się o niego nie martwili. "Mogę wyglądać zabawnie przez jakiś czas, ale tylko tyle" - napisał.

Lil Nas X. Paraliż części twarzy rapera

Raper nie ujawnił powodu nagłej zmiany wyglądu twarzy. BBC cytuje spekulacje fanów, że może to być objaw Bella, charakteryzujący się samoistnym porażeniem nerwu twarzowego albo zespół Ramsaya Hunta, który jest postacią półpaśca wpływającą na nerw twarzowy w pobliżu ucha. Do obu chorób mogą doprowadzić infekcje lub stres i są one tymczasowe - pisze brytyjska stacja.

Media przypominają, że w przeszłości z podobnym problemem zmagał się m.in. Justin Bieber, gdy w 2022 roku musiał odwołać część koncertów z powodu zespołu Ramsaya Hunta. Lil Nas X w ostatnim czasie zajmował się promocją nowego minialbumu "Days Before Dreamboy". W zeszłym miesiącu w rozmowie z radiem Hot 107.9 przyznał, że 2024 rok był dla niego trudny. - Czuję, że byłem bardzo zagubiony i starałem się zaspokoić wszystkich oprócz siebie - mówił.

Prawdziwe nazwisko 26-letniego rapera to Montero Lamar Hill. Jego najbardziej znany utwór to "Old Town Road", nagrany wspólnie z Billy Ray Cyrusem. Za piosenkę otrzymał dwie nagrody Grammy. Jest laureatem także wielu innych prestiżowych nagród w świecie muzyki. W 2023 roku wystąpił w Polsce na festiwalu Open'er.