Zakaz wyświetlania "Barbie" w Libanie. Filmowi zarzucono "promowanie homoseksualizmu"

Nie miał żadnej pozycji politycznej, wewnątrz PiS-u był ciałem obcym - tak dymisję Adama Niedzielskiego komentuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Zdaniem polityka opozycji były szef resortu zdrowia "rzeczywiście popełnił rzecz skandaliczną, ale to był tylko pretekst, by się z nim pożegnać" - Budka nawiązał w ten sposób do ujawnienia przez Niedzielskiego na Twitterze danych lekarza wraz z informacją o tym, jakie leki sobie przepisał. Tymczasem według byłego polityka PiS Jana Marii Jackowskiego "pozostałe osoby mają albo mocną pozycję, albo bardzo możnych protektorów, którzy chronią ich w sytuacjach, w których ewidentnie powinni podać się do dymisji".