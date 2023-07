Co po Open'erze? Największe letnie festiwale, które jeszcze przed nami

Gdyński Open'er dobiegł końca, ale sezon letnich festiwali dopiero się rozpoczął. W najbliższych tygodniach nie zabraknie muzycznych imprez na terenie całego kraju - od Kołobrzegu do Katowic. Przedstawiamy największe festiwale muzyczne, które odbędą się jeszcze tego lata w Polsce.

Zakończony w sobotę Open'er to jeden z największych i najpopularniejszych polskich letnich festiwali. Organizatorzy podali, że w tym roku na gdyńskim lotnisku Kosakowo bawiło się ponad 110 tysięcy osób.

Ale letnie, muzyczne atrakcje w Polsce nie skończyły się wraz z nim. Wręcz przeciwnie, Open'er dopiero otwiera sezon na takie imprezy. Oto największe festiwale muzyczne, które dopiero odbędą się w Polsce w nadchodzących tygodniach.

Polish Hip Hop Festival, Płock, 6-8 lipca

Choć nie jest to festiwal o skali Open'era, Polish Hip Hop Festival w rodzimym środowisku hiphopowym od kilkunastu już lat uchodzi za kultowe. Tradycyjnie zagra na nim zdecydowana większość najpopularniejszych polskich raperów, w tym m.in. Bedoes, Pezet, Kizo, Oki, Kuban czy Białas.

CLOUT Festival, Warszawa, 8-9 lipca

CLOUT to jeden z najmłodszych polskich letnich festiwali. W 2022 roku odbyła się jego pierwsza edycja, teraz wydarzenie organizowane jest po raz drugi. Kiedy na płockich scenach królować będzie jeszcze polski rap, na stadionie Legii zjawią się zagraniczne gwiazdy tego gatunku. W drugi weekend lipca na Powiślu wystąpią będący świeżo po premierze nowej płyty Lil Uzi Vert, a także m.in. Lil Skies, J.I.D, Kodak Black, Sheck Wes i Rae Sremmurd.

Sunrise Festival, Kołobrzeg, 21-24 lipca

Sunrise Festival obchodzi w tym roku okrągłe, dwudzieste urodziny. Przez kilkanaście lat organizowany był w kołobrzeskim amfiteatrze, w 2019 roku przeniósł się na teren dawnego lotniska Podczele. Na Sunrise Festival grają głównie didżeje tworzący muzykę klubową. Podczas tegorocznej edycji wystąpią m.in. Nicky Romero, któremu wielką popularność przyniósł utwór "I Could Be the One" stworzony w 2013 roku we współpracy z Aviciim, czy Purple Disco Machine, twórca radiowego hitu sprzed dwóch lat "Hypnotized".

Sun Festival, Kołobrzeg, 28-30 lipca

Drugi z kołobrzeskich festiwali, też odbywający się na Podczelu, debiutował w ubiegłe lato. To dobra propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby, a nie dotrą na płocki Polish Hip Hop Festival - tegoroczny program obu wydarzeń jest podobny, choć w Kołobrzegu koncertów będzie mniej. Natomiast z wykonawców, których zabraknie w Płocku, a przybędą do Kołobrzegu, będzie m.in. Sobel, twórca "Fiołkowego Pola" czy "Cześć, jak się masz?"

Audioriver, Płock, 28-30 lipca

Niespełna miesiąc po Polish Hip Hop Festival na płockiej plaży zorganizowana zostanie kolejna legendarna impreza. Tym razem nad Wisłą zagrają wykonawcy tworzący muzykę elektroniczną. W tegorocznym programie nie ma mainstreamowych gwiazd, bo i sama elektronika rzadko wpada do głównego nurtu. Ale nie zabraknie artystów dobrze znanych fanom gatunku. Na Audioriver wystąpią popularni wykonawcy zagraniczni: wśród nich Moderat, Shygirl czy Palms Trax, a także polscy, np. VTSS, Święty Bass czy Rysy.

Pol'and'Rock Festival, Czaplinek, 3-5 sierpnia

Pol'and'Rock Festival to najstarszy z polskich festiwali, za rok odbędzie się jego jubileuszowa, trzydziesta edycja. Tradycyjnie impreza organizowana była w Kostrzynie nad Odrą, od 2022 roku gości ją zachodniopomorskie lotnisko Czaplinek-Broczyno. Festiwal okrzykiem "odjazd!" oficjalnie otworzy emerytowany zawiadowca ze stacji kolejowej w Żarach, Roman Polański, który otwiera to wydarzenie od 1997 roku. Wśród gwiazd, które wystąpią na scenie, pojawią się m.in. Apollo 440, Brodka, Kwiat Jabłoni, Epica, Biohazard, Napalm Death i While She Sleeps.

OFF Festival, Katowice, 4-6 sierpnia

Impreza stworzona przez Artura Rojka, założyciela zespołu Myslovitz, kilka lat temu została uznana przez "Guardiana" za jeden z 10 najlepszych festiwali muzycznych w Europie. W Katowicach dominuje muzyka alternatywna, co nie znaczy, że zabraknie tam międzynarodowych gwiazd. Najpopularniejszy headliner tegorocznej edycji OFF Festivalu to raper Pusha T, na Śląsk przyjedzie również brytyjska formacja Slowdive oraz balansujący między kilkoma gatunkami King Krule.

FEST Festival, Chorzów, 9-13 sierpnia

Wydarzenie organizowane na początku sierpnia w chorzowskim Parku Śląskim, jednym z największych parków w Europie, ma w sobie sporo z Open'era i jest jego najpoważniejszą konkurencją. Na FEST Festival każdy znajdzie coś dla siebie: jest dużo rapu, ale też sporo elektroniki, rocka i popu. Gwiazdami tegorocznej edycji będą m.in. Kasabian, The Chemical Brothers, Steve Angello, Peggy Gou, Yung Lean i Yungblud.

Autor:kgo//mm

Źródło: Oficjalne strony festiwali