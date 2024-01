Nie żyje Leszek Wosiewicz. Miał 76 lat  

Leszek Wosiewicz nie żyje. Reżyser zmarł w piątek, 29 grudnia 2023 roku. Miał 76 lat. O śmierci artysty poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Filmoznawca Łukasz Maciejewski napisał, że to "autor jednego z najważniejszych polskich filmów 'Kornblumenblau'". "Historia najlepszego polskiego kina, to także On" - ocenił.

Nie żyje Leszek Wosiewicz. Kim był polski reżyser?

"Jego 'Kornblumenblau' z 1989 roku to film wybitny, wstrząsający, niezwykły, okrutny. Film o człowieczeństwie w piekle. Najlepszy film tego reżysera z wielką rolą Krzysztofa Kolbergera, a także Adama Kamienia, Marcina Trońskiego i Piotra Skiby. Pisano, że film Wosiewicza ma przeciwko sobie całą tradycję literacko-filmową traktującą o tematyce obozowej. Mirosław Przylipiak pisał: 'Robiąc film o obozie koncentracyjnym bez wieżyczek strażniczych i wychudłych 'muzułmanów', montując w sposób szokujący dla widza przyzwyczajonego do klasycznych filmowych opowiadań, tworzy Wosiewicz nowy, świeży, a przez to tym bardziej przerażający obraz obozowego piekła, a poprzez to - obraz przyzwolenia, uległości i kompromisu, które wiodą do zbrodni'" – napisał ks. Andrzej Luter, informując w mediach społecznościowych o śmierci Wosiewicza.