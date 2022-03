Leonardo DiCaprio przeznaczył 10 mln dolarów na wsparcie Ukrainy

czytaj dalej

Każdy z nas przyzwyczaił się, że cisza jest tylko oczekiwaniem na wybuch. Każdy z nas modli się tylko, by dziś tego nie było - mówił w TVN24 przebywający w Charkowie ksiądz Wojciech Stasiewicz, dyrektor miejscowego oddziału Caritas. - Zawsze bolesnym momentem jest, kiedy widzisz wrak jakiegoś spalonego samochodu. Zastanawiasz się, co to był za samochód, czy to cywile jechali. Tego nie wiemy. Zawsze w środku jest ból - wyznał.