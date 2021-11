Leonardo DiCaprio zagra przywódcę amerykańskiej sekty, który uważał się za Mesjasza

Leonardo DiCaprio ma wcielić się w postać Jima Jonesa - przywódcy religijnej sekty Świątynia Ludu, której członkowie w 1978 roku w Gujanie popełnili zbiorowe samobójstwo. Za scenariusz do filmu będzie odpowiadał Scott Rosenberg. Początek zdjęć planowany jest na koniec 2022 roku.

Reżyser filmu nie został jeszcze wybrany. Stworzenie scenariusza powierzono natomiast Scottowi Rosenbergowi. Wcześniej Rosenberg zasłynął głównie jako współtwórca produkcji raczej rozrywkowych, takich jak "Venom" czy "Jumanji". Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się pod koniec 2022 roku.

Jim Jones - kim był przywódca Świątyni Ludu?

Jim Jones urodził się 13 maja 1931 roku w amerykańskim stanie Indiana. W 1956 roku stworzył w USA religijną sektę pod nazwą Świątynia Ludu Kościoła Pełnej Ewangelii. W 1974 roku wraz z setkami swoich wyznawców przeniósł siedzibę do Gujany. Na niedostępnych, leśnych terenach powstała osada Jonestown.

Miejsce, które miało być "rajem na ziemi", okazało się raczej piekłem. Kaznodzieja zmuszał swoich wyznawców do niewolniczej pracy, przejmował ich majątki, terroryzował, zastraszał i poddawał praniu mózgu. Przekonywał wiernych, że świat zewnętrzny im zagraża, dąży do zniszczenia Jonestown Wyznawcy Świątyni Ludu żyli w atmosferze ciągłego terroru. Nie mogli kontaktować się ze swoimi bliskimi ani opuszczać obozu. Za nieposłuszeństwo byli karani chłostą, a dzieci - za niegrzeczne zdaniem Wielebnego zachowanie - serią elektrowstrząsów. Przemoc seksualna była tam na porządku dziennym.

Przełomowym momentem w historii Świątyni Ludu był listopad w 1978 roku, kiedy osada została odwiedzona przez kongresmana Leo Ryana. Przedstawiciel Demokratów zażądał od Jonesa, by pozwolił opuścić osadę tym, którzy tego chcą. Ostatecznie Wielebny wyraził zgodę, by z Ryanem wyjechało z kolonii kilka osób. Kiedy kongresman, wraz z reporterami i uratowanymi członkami sekty, przybyli na lotnisko, grupa wyznawców Jonesa otworzyła do nich ogień. Na skutek ataku zginęło pięć osób, w tym sam kongresman Leo Ryan.