DiCaprio i Scorsese zachwyceni polskim filmem i aktorem

Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio spotkali się, by porozmawiać o filmach, które były dla nich ważne na planach filmów, które wspólnie stworzyli. Na liście i hollywoodzkiego reżysera, i słynnego aktora znalazł się między innymi "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy. Scorsese od lat podkreśla, że film ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej wywarł na niego duży wpływ.

Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio spotkali się online za pośrednictwem łącza wideo na rozmowie zorganizowanej przez internetowy serwis społecznościowy Letterboxd. W poniedziałek serwis opublikował zapis rozmowy, podczas której reżyser i aktor opowiedzieli o filmach, które wywarły na nich wpływ widoczny w produkcjach, które stworzyli razem. DiCaprio wystąpił w sześciu filmach wyreżyserowanych przez Martina Scorsese.

Scorsese i DiCaprio o "Popiele i diamencie"

Twórcy wyjawili, że "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy był dla nich ważnym punktem odniesienia, gdy kręcili nagrodzoną czterema Oscarami "Infiltrację". Scorsese wskazał, że film ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej zrobił na nim "ogromne" wrażenie. Reżyser porównał postać Billy'ego Costigana z "Infiltracji" do Maćka Chełmickiego, w którego wcielił się Cybulski. - To facet, który jest w potrzasku - powiedział Scorsese. - Wiemy tylko, że ostatecznie próbuje dowiedzieć się, co jest dobre na tym świecie, pozbawionym jakiejkolwiek moralności - dodał reżyser.

Z kolei DiCaprio przypomniał, że Martinowi Scorsese zależało na tym, by obejrzał "Popiół i diament" i zobaczył, jak główny bohater "radzi sobie z dylematem moralnym, próbując dowiedzieć się, co jest słuszne". Jak zaznaczył, postać Chełmickiego wywarła na niego "duży wpływ" podczas kręcenia "Infiltracji". Scorsese dodał, że gdyby nie przedwczesna śmierć Cybulskiego, "europejski James Dean", jak go określił, "byłby rozpoznawalny na poziomie porównywalnym do Marcella Mastroianniego". Reżyser przypomniał, że 39-letni Cybulski zginął, wskakując do pociągu.

Martin Scorsese mówi o Zbigniewie Cybulskim, że to "polski James Dean". Zespol Filmowy 'Kadr'/Collection Christophel/East News

Martin Scorsese o "wielkim wpływie" polskiego kina

O fascynacji Martina Scorsese polską kinematografią wiadomo nie od dziś. Reżyser mówił o niej publicznie m.in. podczas swojej wizyty w Polsce w 2011 roku. - Nie umiem wytłumaczyć, jak wielki wpływ miało wasze kino - panowie Wajda, Polański, Skolimowski, cała grupa tego czasu - na moją twórczość filmową. I ma do dziś, bo gdy robię film, zazwyczaj łapię się na tym, że pokazuję aktorom czy operatorom właśnie polskie filmy - mówił wówczas Scorsese.

Andrzej Wajda zmarł w 2016 roku. Shutterstock

Scorsese niejednokrotnie mówił także o swojej fascynacji "Popiołem i diamentem". W wywiadzie dla magazynu "Sight and Sound", którego udzielił w 2023 roku, wymienił obraz Wajdy wśród piętnastu filmów, które uważa za najlepsze produkcje wszech czasów. - Po raz pierwszy zobaczyłem 'Popiół i diament' w 1961 roku - wspominał reżyser, cytowany przez portal Far Out. - Ten film ma siłę halucynacji: mogę zamknąć oczy, a niektóre obrazy powrócą do mnie z taką samą siłą, jak wtedy, gdy zobaczyłem je po raz pierwszy ponad pięćdziesiąt lat temu - dodawał.

Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio zapowiedzieli, że nakręcą siódmy wspólny film. Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images

