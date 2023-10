"LEGO Masters 4". Listonosz, licealista i przewodniczka po Islandii będą walczyć o wygraną

"LEGO Masters 4" - kto w jury

Miłosz Skarbież i Aleksandra Jakubiec. Poznali przez Internet, a pierwszy raz spotkali podczas otwarcia LEGO Store w Poznaniu. Miłosz ma 31 lat i pracuje jako listonosz. Oprócz klocków, pasjonuje go również futbol - jest zapalonym kibicem AS ROMY. Ola pracuje jako testerka oprogramowania w branży lotniczej, w wolnych chwilach odwiedza escape roomy i gra w gry planszowe. Bartosz Sasiński i Piotr Dryś. Znają się dzięki swoim żonom, które są koleżankami z pracy. Bartek ma 37 lat i jest absolwentem gdańskiego ASP. Na co dzień pracuje jako grafik komputerowy, a także zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest miłośnikiem sztuki, fascynują go murale oraz origami. Piotr jest kierownikiem w zespole Global Mobility i zajmuje się kompleksową obsługą informatyczno-płacową pracowników delegowanych. Martyna Podlińska i Marcin Podliński. Małżenstwo. Martyna ma 29 lat i pracuje w banku. Marcin to 33-letni inżynier konstruktor, projektuje elementy do konstrukcji jachtów i promów wycieczkowych. Są małżeństwem od 4 lat. Budowanie z klocków LEGO jest ich ulubioną formą wspólnego spędzania wolnego czasu.