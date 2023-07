Matka Leandra De Niro Rodrigueza pisze o przyczynach śmierci wnuka słynnego aktora

Matka o przyczynach śmierci Leandra De Niro Rodrigueza

Jak odnotował magazyn "People" w środę, pod postem, w którym De Niro napisała, że rodzina żegna zmarłego oraz dziękuje za wsparcie, prosząc o uszanowanie prywatności, jedna z osób komentujących zapytała o przyczynę śmierci 19-latka. "Ktoś sprzedał mu tabletki z fentanylem" - odpowiedziała matka zmarłego, dodając, że niezidentyfikowane osoby "wiedziały, że (tabletki) były (nim) nafaszerowane, a mimo to mu je sprzedali". Zwróciła się do osób, które "ciągle pogrywają sobie, kupując i sprzedając" te substancje, dodając: "Mój syn odszedł na zawsze".

Leandro De Niro Rodriguez, podobnie jak jego dziadek i matka, był aktorem. U boku swojej matki wystąpił m.in. w "The Collection", "Narodzinach gwiazdy" czy "Cabaret Maxime". Robert De Niro odniósł się do sprawy śmierci wnuka w oświadczeniu dla magazynu "Variety": "Jestem głęboko zasmucony odejściem mojego ukochanego wnuka Leo. Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za kondolencje od wszystkich. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli opłakiwać stratę Leo" - przekazał aktor w poniedziałek.

Fentanyl zbiera śmiertelne żniwo

Należący do grupy opioidów fentanyl jest substancją wyjątkowo silnie uzależniającą, nawet 50 razy bardziej niż heroina. Wykorzystywany jest w medycynie, głównie w anestezjologii, jako silny środek przeciwbólowy i jest dostępny wyłącznie na receptę. Fentanyl sprzedawany nielegalnie zwykle dostępny jest w tabletkach, przypominających te, które dostępne są w aptekach na receptę. Amerykańska Agencja do Walki z Narkotykami (DEA) w 2022 roku przechwyciła 379 milionów dawek fentanylu , zwierających dwa miligramy tej substancji, która nawet w tak małej ilości jest dla człowieka śmiertelna. Jak zauważa Los Angeles Times, fentanyl stanowi większe zagrożenie dla osób bez wysokiej tolerancji na opioidy, takich jak nastolatki. Portal powołuje się na Josepha Friedmana, badacza uzależnień z UCLA, według którego osoby takie "są znacznie bardziej narażone na śmierć z powodu przedawkowania z powodu rozpowszechniania podrobionych pigułek", które wyglądają jak popularne lekarstwa.

W 2022 roku prawie 110 tys. osób zmarło w USA z powodu przedawkowania narkotyków, w tym 75 tys. z powodu zażycia syntetycznych opioidów, do których należy fentanyl - przekazał w maju "New York Times", powołując się na dane Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).