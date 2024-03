Zmarł Laurent de Brunhoff, francuski pisarz i ilustrator, autor książek obrazkowych dla dzieci o słoniu Babarze, wydanych w milionach egzemplarzy na całym świecie - podała Associated Press, powołując się na żonę pisarza, Phyllis Rose.

De Brunhoff zmarł w swoim domu w Key West na Florydzie. Miał 98 lat.

Narodziny Babara. "Był moim przyjacielem"

Postać Babara powstała z inspiracji matki pisarza, Cecile de Brunhoff, która dla swoich dzieci wymyśliła bajkę o osieroconym słoniu. Historię następnie spisał, rozbudował i zilustrował jej mąż Jean de Brunhoff. Po jego śmierci w 1937 roku serię kontynuował Laurent de Brunhoff.

"Moja mama zaczęła nam opowiadać historię, która miała nas rozwijać" – wspominał de Brunhoff w wywiadzie dla National Geographic w 2014 roku. "Spodobało nam się to i następnego dnia pobiegliśmy do gabinetu ojca (...), aby mu o tym powiedzieć. Jemu też się spodobało i zaczął rysować. I tak narodziła się historia Babara. Moja mama nazwała go słoniem Bebe (po francusku dziecko - red.). To mój ojciec zmienił imię na Babar. Ale pierwsze strony pierwszej książki, o słoniu zabitym przez myśliwego i ucieczce do miasta, przedstawiały jej opowieść" - opowiadał pisarz.

Nie żyje Laurent de Brunhoff Allan Tannenbaum/Getty Images

Gdy ojciec zmarł na gruźlicę, 12-letni Laurent postanowił kontynuować jego pracę. "Pisząc książki, nigdy tak naprawdę nie myślę o dzieciach. Babar był moim przyjacielem i razem z nim wymyślałem historie, ale nie z dziećmi w zakamarkach mojej głowy. Piszę to dla siebie" - powiedział dziennikowi "Wall Street Journal" w 2017 roku.

"Wspólnie ojciec i syn utkali fikcyjny świat tak płynnie, że niemal niemożliwe jest wykrycie, gdzie jeden się kończył, a zaczynał drugi" – napisała w 1981 roku autorka Ann S. Haskell w "New York Times".

Miłośnicy i krytycy

Historia przygód Babara sprzedała się w milionach egzemplarzy na całym świecie i doczekała adaptacji do programów telewizyjnego oraz filmów animowanych. Wśród fanów Babara byli zarówno Charles de Gaulle, jak i Maurice Sendak, amerykański pisarz dla dzieci, który kiedyś napisał: "Gdyby stanął na mojej drodze, jakże powitałbym tego małego słonia i udusił go z miłości".

Współcześnie Babar nie uniknął krytyki. Niektórzy rodzice obawiali się fragmentu debiutanckiego filmu "Historia Babara, małego słonia" opowiadającego o zastrzeleniu matki Babara przez myśliwych. Liczni krytycy nazwali serial rasistowskim i kolonialnym.

W 1983 roku chilijski autor Ariel Dorfman nazwał książki o królu słoni "ukrytą historią, która uzasadnia i racjonalizuje motywy stojące za sytuacją międzynarodową, w której niektóre kraje mają wszystko, a inne prawie nic". "Historia Babara" – napisał Dorfman – "to nic innego jak spełnienie kolonialnego marzenia dominujących krajów".

Adam Gopnik, paryski korespondent "New Yorkera", bronił Babara, pisząc w 2008 roku, że "nie jest to nieświadomy wyraz francuskiej wyobraźni kolonialnej, jest to świadoma komedia o francuskiej wyobraźni kolonialnej i jej ścisłym związku z francuską wyobraźnią".

De Brunhoff był dwukrotnie żonaty, ostatnio z krytyczką i biografką Phyllis Rose, która napisała teksty do wielu ostatnich opowieści o Babarze, w tym do wydanego w 2017 roku finału, "Babar’s Guide to Paris".

Autorka/Autor:momo//mrz

Źródło: PAP