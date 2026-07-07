Kultura i styl "Jej piękna dusza poruszyła serca tak wielu ludzi". Nie żyje Lauren Bennett Maciej Wacławik |

Lauren Bennett Źródło zdj. gł.: Scott Dudelson/WireImage

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"Z wielkim smutkiem dzielimy się wiadomością o odejściu naszej Lauren. Mamy złamane serca i nie potrafimy wyrazić, jak wiele dla nas znaczyła" - przekazał zespół G.R.L. na Instagramie. "Zawsze będziemy pięlęgnować miłość, śmiech i niezliczone wspomnienia, które nam dała. Jej piękna dusza poruszyła serca tak wielu ludzi. Będziemy za nią bardzo tęsknić i na zawsze ją kochać" - czytamy w komunikacie podpisanym przez członkinie zespołu.

Bennett zmarła 29 maja tego roku w miejscowości Meopham w Anglii - wynika z bazy danych hrabstwa Kent. Przyczyna śmierci pozostaje jednak nieznana. Brytyjska stacja BBC zwróciła się do przedstawicielki artystki z prośbą o komentarz, jednak do wtorku nie otrzymała odpowiedzi.

Kariera Lauren Bennett

Piosenkarka znana była głównie z utworu "Party Rock Anthem", który nagrała razem z zespołem LMFAO. Był on jednym z największych przebojów 2011 roku - przez sześć tygodni zajmował pierwsze miejsce na liście przebojów magazynu "Billboard". Bennett wystąpiła też w teledysku do "Party Rock Anthem", który na YouTube ma już ponad 2,5 miliarda wyświetleń.

Urodzona w Meopham Bennett od dziecka uczestniczyła w lokalnych konkursach talentów - przypomina brytyjski "Guardian". W wieku kilkunastu lat wystąpiła w programie "X Factor", dostając się do finałowej dwunastki. Później występowała z zespołem Paradiso Girls, a po sukcesie "Party Rock Anthem" dołączyła do G.R.L. Grupa nagrała takie utwory jak "Wild Wild Love" (z raperem Pitbullem), "Ugly Heart", "Vacation" czy "Lighthouse".

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Redagował AM