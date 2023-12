Nie żyje Laura Lynch. Założycielka Dixie Chicks zginęła w wypadku

Laura Lynch, założycielka zespołu Dixie Chicks, znanego później jako The Chicks, zginęła w sobotę w wypadku samochodowym niedaleko El Paso w stanie Teksas w USA. "W naszych sercach szczególne miejsce zajmuje czas, który spędziliśmy grając muzykę, śmiejąc się i podróżując" - napisały w mediach społecznościowych członkinie grupy The Chicks, wspominając koleżankę.

Członkinie zespołu podkreśliły, że "Laura była jasnym światłem", a "jej zaraźliwa energia i humor dały iskrę początkom naszego zespołu". "Laura miała talent do projektowania i zamiłowanie do wszystkiego, co związane z Teksasem, i odegrała kluczową rolę we wczesnym sukcesie zespołu. Jej niezaprzeczalne talenty pomogły nam wyjść poza występy na rogach ulic i dotrzeć na sceny w całym Teksasie i na środkowym zachodzie" - napisały Emily Strayer, Martie Maguire i Natalie Maines, załączając do wpisu nagranie jednego ze wspólnych występów.