Nie żyje Lasse Wellander. Gitarzysta zespołu ABBA chorował na raka

Informację o śmierci Wallandera jego rodzina przekazała w niedzielę 9 kwietnia. "Lasse niedawno zachorował, okazało się, że to rak z przerzutami. Odszedł rankiem w Wielki Piątek, otoczony swoimi bliskimi" - wyjaśniono w oświadczeniu zamieszczonym na profilu muzyka na Facebooku. W poście Wellandera opisano jako "wspaniałego", a jednocześnie "skromnego" artystę.

Dodano, że prywatnie był "cudownym mężem, ojcem, bratem, wujkiem i dziadkiem", a także "centrum życia rodziny". "To niewiarygodne, że będziemy musieli radzić sobie bez niego" - czytamy w pożegnalnym wpisie.

Lasse Wellander grał nie tylko z zespołem ABBA

Urodzony w 1952 roku Lasse Wellander dołączył do zespołu ABBA w wieku 22 lat. Jak wyjaśnia portal Daily Beast, członkowie utworzonej dwa lata wcześniej grupy wypatrzyli go, gdy grał wraz ze swoją kapelą bluesową w jednym z klubów w Sztokholmie. Wellander był stałym gitarzystą ABBA w latach 1975-1981, czyli w okresie największej popularności zespołu. Brał udział w tworzeniu sześciu wydanych w tym czasie albumów, z których ostatnim był "The Visitors".