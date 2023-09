Ed Sheeran odwołał koncert tuż przed jego rozpoczęciem. "Nie mogę uwierzyć, że to piszę"

Problemy techniczne przed koncertem Eda Sheerana

"Była to kwestia bezpieczeństwa i naprawdę staraliśmy się zrobić wszystko, co mogliśmy, by koncert się odbył, ale nie będę ryzykować bezpieczeństwa moich fanów" - napisał Sheeran. "Naprawdę jestem załamany, to było w dużej mierze poza moją kontrolą, ale biorę pełną odpowiedzialność za wszystkich, którzy ucierpieli z powodu odwołania (koncertu - red.)" - podkreślił. Zaznaczył, że jeśli fani nadal będą chcieli przyjść na drugą datę imprezy to "obiecuje, że będzie ona wyjątkowa" i zapewnił, że istnieje również możliwość zwrotu biletu. "Nic nie zmniejszy wysiłku, jaki ludzie zadali sobie, aby dotrzeć do Vegas i przykro mi, że nie poinformowano wcześniej o sytuacji osób czekających na zewnątrz. Naprawdę myśleliśmy do ostatniej chwili, że występ się odbędzie, ale ze względów bezpieczeństwa nie było to możliwe" - dodał.