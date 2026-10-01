Łzy wzruszenia i słowa zachwytów. "Na taką 'Lalkę' czekaliśmy" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mat. prasowe WBD

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Film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego trafił do kin w całej Polsce. W środowy wieczór w Narodowym Centrum Filmowym w Łodzi twórcy tej ekranizacji powieści Bolesława Prusa spotkali się z publicznością. Podczas wyjątkowego seansu obecni byli: producent Radosław Drabik, aktorka Kamila Urzędowska (grająca postać Izabeli Łęckiej) oraz twórcy kostiumów Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński.

- Trzy lata temu obudziłem się i postanowiłem, że chcę zrobić wielkie, epickie kino na duży ekran i tak rozpocząłem przygodę - mówił Drabik w rozmowie z TVN24. - Każdego tygodnia, miesiąca dopraszaliśmy kolejnych wybitnych twórców. Wszyscy dali mi bardzo duży kredyt zaufania, że będzie to wielkie kino, które zostanie z Polakami na zawsze - wyznał.

Kamila Urzędowska zaznaczyła, że jest dumna z tego, jaki powstał film. - Jestem też dumna - chcę to bardzo mocno podkreślić - z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat, oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafiła, żeby dać państwu najwspanialszą rozrywkę, na jaką naprawdę wszyscy zasługują - powiedziała aktorka.

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"Na taką 'Lalkę' czekaliśmy"

Po pokazie filmu widzowie w rozmowie z TVN24 nie szczędzili słów zachwytu. - Jestem pod dużym wrażeniem, bardzo mi się podobało. Jest bardzo wierny książce - oceniła kobieta, zaznaczając, że jest to "bardzo dobrze zrobiony film".

Jeden z rozmówców TVN24 powiedział, że "żona właśnie przestała ocierać łzy po scenie finałowej". - Na taką "Lalkę" czekaliśmy - zaznaczył. Towarzysząca mu kobieta dodała, że film był w jej ocenie "zjawiskowy".

Inna z widzek doceniła "cudowne kostiumy" oraz zwróciła "uwagę na muzykę, która jest bardzo subtelna".

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Film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego trafił do kin w środę 30 września. Jednym z koproducentów "Lalki" jest TVN Warner Bros. Discovery - właściciel między innymi tvn24.pl.