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Kultura i styl

Łzy wzruszenia i słowa zachwytów. "Na taką 'Lalkę' czekaliśmy"

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Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Łzy wzruszenia i słowa zachwytów. "Na taką 'Lalkę' czekaliśmy"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mat. prasowe WBD
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"Lalka" Macieja Kawalskiego przyciąga do kin tłumy i budzi ogromne zainteresowanie. W Łodzi w środowy wieczór publiczność w Narodowym Centrum Filmowym mogła spotkać się i porozmawiać z twórcami filmu. Po pokazie widzowie w rozmowie z TVN24 nie kryli zachwytu.

Film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego trafił do kin w całej Polsce. W środowy wieczór w Narodowym Centrum Filmowym w Łodzi twórcy tej ekranizacji powieści Bolesława Prusa spotkali się z publicznością. Podczas wyjątkowego seansu obecni byli: producent Radosław Drabik, aktorka Kamila Urzędowska (grająca postać Izabeli Łęckiej) oraz twórcy kostiumów Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński.

- Trzy lata temu obudziłem się i postanowiłem, że chcę zrobić wielkie, epickie kino na duży ekran i tak rozpocząłem przygodę - mówił Drabik w rozmowie z TVN24. - Każdego tygodnia, miesiąca dopraszaliśmy kolejnych wybitnych twórców. Wszyscy dali mi bardzo duży kredyt zaufania, że będzie to wielkie kino, które zostanie z Polakami na zawsze - wyznał.

Kamila Urzędowska zaznaczyła, że jest dumna z tego, jaki powstał film. - Jestem też dumna - chcę to bardzo mocno podkreślić - z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat, oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafiła, żeby dać państwu najwspanialszą rozrywkę, na jaką naprawdę wszyscy zasługują - powiedziała aktorka.

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Najnowsza zapowiedź filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego
Źródło: Kino Świat

"Na taką 'Lalkę' czekaliśmy"

Po pokazie filmu widzowie w rozmowie z TVN24 nie szczędzili słów zachwytu. - Jestem pod dużym wrażeniem, bardzo mi się podobało. Jest bardzo wierny książce - oceniła kobieta, zaznaczając, że jest to "bardzo dobrze zrobiony film".

Jeden z rozmówców TVN24 powiedział, że "żona właśnie przestała ocierać łzy po scenie finałowej". - Na taką "Lalkę" czekaliśmy - zaznaczył. Towarzysząca mu kobieta dodała, że film był w jej ocenie "zjawiskowy".

Inna z widzek doceniła "cudowne kostiumy" oraz zwróciła "uwagę na muzykę, która jest bardzo subtelna".

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Źródło: TVN24

Film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego trafił do kin w środę 30 września. Jednym z koproducentów "Lalki" jest TVN Warner Bros. Discovery - właściciel między innymi tvn24.pl.

Źródło: TVN24
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Tagi:
FilmKinoLiteraturaŁódź
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