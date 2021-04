Historia "czarnej wdowy" Lady Gucci w nowym dokumencie discovery+ Originals

Ta wiadomość wstrząsnęła światem. W 1995 roku włoski biznesmen i były szef słynnego domu mody Maurizio Gucci został zastrzelony z zimną krwią w Mediolanie. Za zorganizowanie zabójstwa została skazana jego była żona Patrizia Reggiani, przez media okrzyknięta "czarną wdową". 26 lat później o kulisach jednego z najgłośniejszych morderstw we włoskiej historii opowiada sama oskarżona w nowym filmie dokumentalnym discovery+ Originals."Lady Gucci: Historia czarnej wdowy" zadebiutował 19 kwietnia w Playerze.

Historia "czarnej wdowy" to opowieść o miłości, pożądaniu i krwawym morderstwie. Wyprodukowany przez Videa Next Station dokument "Lady Gucci: Historia czarnej wdowy" jest opowieścią o losach Patrizi Reggiani. W szczerej rozmowie z twórcami kobieta mówi o burzliwym związku z Guccim i morderczym spisku, a także o tym, jak wraca do normalnego życia po niemal 20 latach odsiadki.