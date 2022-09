Tak mogliby dziś wyglądać księżna Diana, Michael Jackson, Freddie Mercury, czy Kurt Cobain. "Jakby nic się nie stało"

Jak wyglądałyby dziś znane postaci, gdyby nadal żyły? To pytanie zadaje sobie zapewne wielu fanów księżnej Diany, Kurta Cobaina, Michaela Jacksona czy Freddiego Mercury'ego. Fotograf Alper Yesiltas postanowił na nie odpowiedzieć. Korzystając z pomocy sztucznej inteligencji tworzy wyjątkowe portrety.

Pochodzący ze Stambułu Alper Yesiltas stworzył serię portretów pt. “Jakby nic się nie stało” (“As If Nothing Happened” - ang.), na których przedstawił m.in. księżną Dianę, która zginęła w wypadku samochodowym w 1997 r., czy zmarłego w 1980 r. Johna Lennona. Wykorzystał do tego sztuczną inteligencję, a uzyskany efekt jest wyjątkowo naturalny i wiarygodny. Zdjęcia wyglądają tak, jakby właśnie zostały wykonane.

Przykładem uwielbiany przez tłumy muzyk, Kurt Cobain. Był wokalistą, gitarzystą i autorem tekstów zespołu Nirvana. W 1994 r. popełnił samobójstwo - i w wieku 27 lat i dołączył do tzw. Klubu 27, do którego należą też inni artyści, którzy zmarli w tym samym wieku (Amy Winehouse, Jimi Hendrix czy Janis Joplin - red.). Dziś, grubo po 50-tce, mógłby - zdaniem artysty - wyglądać tak.

Kurt Cobain, w artystycznej wizji Alpera Yesiltasa Alper Yesiltas

“Jeśli człowiek może coś sobie wyobrazić, to może też to wykonać”

Yesiltas zajmuje się fotografią od 19 lat. W tym czasie jego prace wykorzystywane były do ilustrowania książek, albumów, magazynów czy stron internetowych. Za swoją twórczość zdobył kilka nagród. Artysta wierzy, że wszystko, co wyobrażalne, można pokazać realnie, w świecie rzeczywistym. Uważa, że jeśli człowiek jest w stanie coś sobie wyobrazić, to jest też w stanie to wykonać. To motto było inspiracją i punktem wyjścia do rozpoczęcia eksperymentów ze sztuczną inteligencją.

"Gdy zacząłem majstrować przy technologii, zobaczyłem co mogę zrobić i zastanowiłem się, co uczyniłoby mnie najszczęśliwszym. Chciałem znów zobaczyć przed sobą ludzi, za którymi tęskniłem", powiedział w rozmowie z magazynem My Modern Met. W ten sposób narodziło się "As If Nothing Happened".

Elvis Presley odszedł nagle w 1977 r. Król rock and rolla określany jest mianem jednej z ważniejszych ikon popkultury ubiegłego wieku. Do dziś pozostaje inspiracją dla wielu innych artystów. Gdyby żył - w co pewnie wciąż wierzy wielu fanów - miałby 87 lat.

Jak mógłby wyglądać dziś Elvis Presley Alper Yesiltas

W jaki sposób wykonano portrety?

Do stworzenia portretów Yesiltas używa programów do edycji zdjęć, takich jak Remini, Lightroom i VSCO. Każdy z nich ma mu pomagać mu w stworzeniu dzieła, który ma wywołać efekt, jakby dana osoba nadal żyła. Jednak nie jest to proces łatwy ani szybki. Jak wskazuje w komentarzu dla tvn24.pl, czas poświęcony na przygotowanie każdej takiej pracy różni się, ale to raczej długi proces, zanim uzyskany efekt będzie wystarczająco "realistyczny". I właśnie ten "realizm" jest w procesie tworzenia dla niego najważniejszy. "Najbardziej lubię moment, w którym wydaje się, że obraz przede mną jest prawdziwy", twierdzi.

Jaka myśl przyświeca jego pracom? "Wszystko, co można sobie wyobrazić, może być pokazane w sposób realistyczny. Więc wyobrażajmy sobie i bądźmy szczęśliwi", podkreśla. Yesiltas przyznaje, że jego ulubionym portretem jest wizerunek Michaela Jacksona, który zmarł 13 lat temu, w wieku 51 lat. Król popu był jednym z najczęściej nagradzanych artystów w historii muzyki popularnej. Zdobył 14 statuetek Grammy i setki innych nagród. Czy tak wyglądałby dziś?

Michael Jackson w artystycznej wizji fotografa Alper Yesiltas

Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu w 1997 r., uciekając przed paparazzi. Pierwsza żona króla Karola III, matka księcia Williama i Harrego, była jedną z najpopularniejszych osób z brytyjskiej rodziny królewskiej. Dziś miałaby 61 lat.

Księżna Diana, tak według wizji Alpera Yesiltasa, mogłaby wyglądać obecnie Alper Yesiltas

Zmarły w 1980 r. John Lennon miałby dziś 82 lata. Współzałożyciel i wokalista zespołu The Beatles został zastrzelony przez Marka Chapmana przed swoim domem w Nowym Jorku.

John Lennon w artystycznej wizji Alpera Yesiltasa Alper Yesiltas

Freddie Mercury, lider zespołu Queen, odszedł w 1991 r. w wieku 45 lat. Wielokrotnie określany był mianem jednego z najlepszych wokalistów w historii. Gdyby nie choroba AIDS, dziś miałby 76 lat. Tak mógłby wyglądać.

Freddie Mercury, tak mógłby wyglądać dziś Alper Yesiltas

Janis Joplin to amerykańska piosenkarka, zmarła w 1970 r. Ikona muzyki rockowej miałaby dziś 79 lat.

Janis Joplin w artystycznej wizji Alpera Yesiltasa Alper Yesiltas

Jimi Hendrix często określany jest mianem jednego z największych gitarzystów w historii i legendą rocka. 18 września minęły 52 lata od jego śmierci. Dziś miałby 80 lat.

Tak Jimi Hendrix mógłby wyglądać obecnie Alper Yesiltas

Bruce Lee to aktor znany z filmu “Wejście smoka”, ale także mistrz i instruktor sztuk walk. Zmarł w 1973 r. w wieku 33 lat, a przyczyny jego śmierci były przedmiotem sporów. Oficjalnie uznaje się, że winny był obrzęk mózgu, który nastąpił po pomieszaniu środków przeciwbólowych i odurzających.

Bruce Lee w artystycznej wizji Alpera Yesiltasa Alper Yesiltas

