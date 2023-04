Magda Gessler w Trzcielu zmienia pizzerię w szynk. I planuje otworzyć nowy lokal?

Incognito w Trzcielu zmieni nie tylko nazwę, ale i menu. Zamiast pizzy będzie oferować produkty z okolicznych jezior, stawów i lasów. W menu nowego szynku znajdzie się m.in. półmisek ryb wędzonych za 100 zł. Gessler nie boi się eksperymentów, choć jej propozycje nie zawsze budzą zachwyt u właścicieli. Gwiazda prowadzi program już 13 lat. Twierdzi, że "dochodzenie do finałowej kolacji to jak operacja na otwartym sercu i umyśle".

- Z czteroosobowej rodziny może w ciągu roku powstać rodzina, która ma dochody, które pozwalają jej na życie prawie że w high life. Z 600 zł mają 18 000 zł obrotów dziennie. To się powtarza miasteczko w miasteczko - mówiła Gessler w "Co za tydzień", gdy startował nowy, 26. sezon "Kuchennych Rewolucji". - To są rewolucje, które ewidentnie ekonomicznie zmieniają nie tylko myślenie, ale i sytuację socjalną i społeczną tych ludzi. I naprawdę gotują tam dobrze, a po mojej lekcji genialnie. Ale przedtem to też nie była taka tragedia, tylko zły kierunek. To jest tyle satysfakcji! Codziennie do mnie piszą, że mają kolejki, że czegoś takiego jeszcze nie było.