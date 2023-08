"Kuba Wojewódzki". Kiedy start nowego sezonu? 

W ubiegłym sezonie na kanapie Kuby Wojewódzkiego siedzieli m.in. Artur Barciś, Katarzyna Nosowska, Alicja Majewska, Karolina Pisarek, Wersow czy Helena Englert. Kogo showman będzie gościł jesienią? Fani, którzy liczyli, że Wojewódzki poda choć jedno nazwisko podczas konferencji ramówkowej, która 23 sierpnia została zorganizowana w Sopocie, zawiedli się. Dziennikarz nie zdradził, kogo zobaczymy w pierwszym odcinku. Podobnie jak inne gwiazdy stacji miał swoje pięć minut na scenie podczas koncertu #GreatMoments: zaprosił widzów na przerwę reklamową. CZYTAJ TEŻ: Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Wspaniałe muzyczne momenty, morze telewizyjnych niespodzianek

Marcin Prokop, zapowiadając Wojewódzkiego na scenie, przedstawił go jako "dojrzałego człowieka". Było to nawiązanie do 60. urodzin, które showman obchodził 2 sierpnia. Obserwatorzy jego Instagrama byli zdziwieni takim jubileuszem. "Najmłodszy 60-latek jakiego znam" - pisali.

Kuba Wojewódzki - kariera

Kuba Wojewódzki urodził się Koszalinie, ale dorastał w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego (jak sam przyznał w czteroletniej szkole spędził 6 lat). Potem przez dziewięć lat studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W połowie lat 80. zaczął pisać do "Magazynu Muzycznego". Potem jego teksty ukazywały się m.in. we "Wprost", "Przekroju", "Gazecie Wyborczej" i "Vivie!". Dziś pisze felietony do "Polityki". Równolegle prowadził audycje w kilku stacjach radiowych (teraz z Piotrem Kędzierskim ma program w Newonce.radio "Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski"). Telewizyjną karierę rozpoczął w Telewizji Polskiej. Rozpoznawalność zapewniła mu posada jurora w "Idolu" i autorskie show "Kuba Wojewódzki" - oba te programy prowadził w Polsacie od 2002 roku. Do TVN przeszedł cztery lata później. Show "Kuba Wojewódzki" prowadzi od 21 lat. Był też jurorem w "Mam talent!", "X Factor", "Małych gigantach" i "Mask Singer".