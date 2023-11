"Starzy Mistrzowie i Młode Mistrzynie". Finał sezonu "Kuba Wojewódzki"

Krzysztof Materna - co teraz robi?

Krzysztof Materna to satyryk, aktor, reżyser i producent telewizyjny. Od trzech lat także dyrektor artystyczny Teatru Bagatela w Krakowie. Od lat 80. razem z Wojciechem Mannem stworzyli kilka kultowych już programów telewizyjnych: "Mądrej głowie", "Za chwilę dalszy ciąg programu", "MdM", "MdM po godzinach", "MaMa" (w TVP) oraz "M kwadrat" (w TV Puls). W październiku wystartował ich podcast "Mann i Materna. Dziady z szuflady", gdzie rozmawiają i żartują w stylu podobnym do dialogów, jakie przed laty prowadzili ze sobą w rolach Doktóra Wernera i siostry Irenki.

Materna były już gościem u Wojewódzkiego w 2018 roku. Razem z kompozytorem Radzimirem Dębskim "Jimkiem" mówili o swoim projekcie - Festiwalu JIMEK+ w Gliwicach. - Dlaczego festiwal nosi nazwę Jimek? - pytał wtedy Wojewódzki. - Moja córeczka kazała mi w tym wypadku mówić, że to jest "sztosik", bo on jest "przekotem" - powiedział Materna o Dębskim (jego córka Matylda miała wtedy 21 lat). Padło też pytanie, czy Materna, podobnie jak "Jimek", miał przezwisko. - Oczywiście, że tak. Żałuję, że nie mogę do niego wrócić, bo tak wyrobiłem sobie nazwisko, że nikt by nie uwierzył, że to ja - mówił satyryk. Jaka to była ksywa? - Materac. Od nazwiska - dodał.