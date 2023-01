Kto znajdzie się wśród pretendentów do Oscara? Krytycy wskazują "IO" Skolimowskiego jako pewniaka do nominacji

Jeśli wierzyć amerykańskim krytykom, w głównej oscarowej kategorii - Najlepszy Film - najbardziej liczą się cztery tytuły. Są nimi "Duchy Inisherin" McDonagha, "Fabelmanowie" Spielberga, "Wszystko, wszędzie, naraz" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta oraz "Top Gun: Maverick" Kosinski'ego. Kino akcji rzadko ma okazję walczyć o miano najlepszego filmu, ale ostatnimi laty Akademia dba o to, by perełki gatunku trafiały na listę nominowanych.

Nas najbardziej interesują, jak co roku, nominacje w walce o Oscara w kategorii Film Międzynarodowy, zwłaszcza, że tegoroczny polski kandydat, "IO" Jerzego Skolimowskiego ma duże szanse na nominację. Po hat-tricku stowarzyszeń krytyków z Los Angeles, Nowego Jorku, a wreszcie National Society of Film Critics, nasze nadzieje są w pełni uzasadnione. Nominację "IO" wróżą też branżowe media za Oceanem oraz bukmacherzy.

Czy słusznie, dowiemy się we wtorek wczesnym popołudniem.

McDonagh, Spielberg i ten trzeci

Rok 2022 był łaskawy dla anglojęzycznego kina. Swój najlepszy od lat film, "Fabelmanowie" , nakręcił Steven Spielberg, Darren Aronofsky wrócił do formy przejmującym "Wielorybem", Todd Phillips filmem "TAR" na stałe dołączył do grona najważniejszych amerykańskich filmowców.

Bardzo skrzywdzony przez Akademię Irlandczyk Martin McDonagh, któremu Oscar należał się już za "Trzy bilboardy za Ebbing, Missouri", teraz "Duchami Inishering" powinien wręcz wzbudzić w niej wyrzuty sumienia. Ponury komediodramat opowiadający o strachu przed samotnością i odrzuceniu, z wielką rolą być może tegorocznego zdobywcy aktorskiego Oscara Colina Farrella, to bezdyskusyjnie jeden z najciekawszych tytułów 2022 roku. Obraz zdobył Złoty Glob w kategorii: najlepsza komedia.

W tej drugi kategorii zwyciężył jednak Steven Spielberg, który kręcąc "Fabelmanów", napisał chyba najpiękniejszy list miłosny do dziesiątej muzy od czasu "Cinema Paradiso" Giuseppe Tornatore. Złote Globy znów, jak przed laty wyznaczyły kierunek dalszej rywalizacji o najważniejsze nagrody sezonu i wydawało się, że reszta tytułów nie ma szans w rywalizacji z tymi dwoma filmami.

Sytuacja się zmieniła, gdy Amerykanie oszaleli na punkcie produkcji "Wszystko, wszędzie, naraz". Surrealistyczna opowieść duetu Daniel Kwan i Daniel Schneinert, nakręcona została głównie po angielsku i za amerykańskie pieniądze, ale w większości z azjatycką obsadą. Ta opowieść o emocjonalnej, filozoficznej i dość dziwnej podróży do Wieloświata, podczas której bohaterowie - chińscy imigranci - odkrywają metafizyczną mądrość, podbiła Amerykę. Mimo, że nie jest to kino dla wszystkich.

BEST FILM

Michelle Yeoh (po lewej) w filmie "Wszystko, wszędzie, naraz" BEST FILM

Kto wie, czy we wtorek liczbą oscarowych nominacji filmu duetu Danielów, nie przebije Spielberga i McDonagha. "Wszystko..." z pewnością otrzyma nominacje w głównej kategorii, za reżyserię, scenariusz, plus dwie lub nawet trzy nominacje aktorskie. Jeśli dojdą jeszcze za scenografię, kostiumy, montaż - a te wydają się pewne - ma szanse przebić pozostałe produkcje. Choć Złote Globy zdobyli "jedynie" jej aktorzy, odtwórczyni głównej roli kobiecej - Malezyjka Michelle Yeoh - może na dalszym etapie zagrozić faworytce do Oscara za pierwszoplanową rolę kobiecą, Cate Blanchett, grającej w filmie "TAR".