Księżna Meghan wspomina żałobę po śmierci Elżbiety II i nazywa Harry'ego "wiecznym optymistą"

Księżna Meghan udzieliła wywiadu magazynowi Variety. Mówi w nim o czasie żałoby po śmierci królowej Elżbiety II, a także o życiu wraz z mężem, księciem Harrym w Ameryce. Czy zamierza wrócić do filmu? Co radzi aktorce, która ją zagra w przyszłości?

Rozmowa z księżną Sussex ukazała się miesiąc po pogrzebie królowej Elżbiety II, która 19 września spoczęła w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Księżna Meghan towarzyszyła mężowi w pożegnaniu jego babci. Jak zaznacza magazyn we wstępie do wywiadu, żona Harry'ego obawiała się trochę, czy rozmowa na temat królowej i rodziny nie będą odwracać uwagi od dalszej części żałoby. Wywiad zilustrowano zdjęciami z sesji, którą - jak wynika z wprowadzenia - wykonano w lecie, jeszcze przed śmiercią monarchini.

Sama rozmowa z księżną odbyła się już po odejściu Elżbiety II. Jej też dotyczyły pierwsze pytania. Jaki był to czas dla księżnej? Jak mówi Meghan, "zalało ich" wraz z Harrym wsparcie i miłość. - Jestem naprawdę wdzięczna, że mogłam być z mężem i wspierać go w tym szczególnym czasie. Jego babcia pozostawiła po sobie piękną spuściznę, w tak wielu wymiarach. Szczególnie jeśli chodzi o kobiece przywództwo była najjaśniejszym przykładem tego, jak może ono wyglądać. Czuję głęboką wdzięczność, że mogłam ją poznać i spędzać z nią czas. To było trudne, ale mój mąż, wieczny optymista, stwierdził: 'teraz połączyła się ze swoim mężem'.

Jak dodała, czuje dumę, że spotkała się z tak ciepłym przyjęciem królowej.

Meghan Markle mówiła o swoich planach, o tym że wraz z Harrym koncentrują się na swojej fundacji i działalności charytatywnej. Sporo miejsca w wywiadzie zajmują też jej refleksje na temat jej podcastu "Archetypes" oraz Hollywood, szczególnie tego, jak zmieniła się branża po tym jak w 2018 roku zakończyła karierę aktorską. Ale na pytanie, czy chce wrócić do aktorstwa odpowiada: - Nie, to już za mną. Choć nigdy nie mówi się nigdy, nie mam absolutnie zamiaru do tego wracać.

Prowadzący rozmowę Matt Donnelly zapytał również jakich rad udzieliłaby aktorce, która ją zagra za sto lat. - Mam nadzieję, że przygotowując się do tej roli znajdzie miękkość i figlarność i śmiech (...). No i może do mnie zadzwonić - śmieje się księżna.

Jak wygląda amerykański dzień księżnej i księcia Sussex? Jakim są małżeństwem? Pracują głównie z domu, gdzie dzielą biuro. - To pozwala nam być razem z dziećmi w tym wyjątkowym momencie ich życia. Przecież potem tego czasu nie cofniemy. Robię śniadanie, przygotowuje dzieci na cały dzień - mówi. I dodaje, że o ile Harry odpowiada na wiadomości na komunikatorach, ona zajmuje się e-mailami. A kto częściej wychodzi, by coś zjeść? - To zabawne. Ludzie czasem myślą, że mieszkamy w Los Angeles, ale jesteśmy dobre dwie godziny od miasta. Musimy dojeżdżać. Jedziemy czasem na dzień spotkań, jedno po drugim, zaopatrzeni w ciastka wielkości głowy mojego dziecka. Ulubiona restauracja mojego męża to In-N-Out (sieć barów szybkiej obsługi z hamburgerami - red.). Mamy jedną w połowie drogi między LA a naszym miejscem. To naprawdę fajne zajechać tam i zaskoczyć ich. Wiedzą, co zamówimy - kończy wywiad Meghan Markle.

Autor:am

Źródło: Variety