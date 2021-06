Suknia ślubna, którą oglądał cały świat, znów w centrum zainteresowania

Suknia ślubna, w której do ołtarza poszła księżna Diana, będzie jednym z eksponatów wystawy w pałacu Kensington. W ramach czasowej ekspozycji "Royal Style in the Making" będzie można zobaczyć zaplecze królewskiej mody, w tym nie pokazywane nigdy wcześniej szkice i zapiski projektantów królewskich kreacji.