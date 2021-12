Pogrzeb księżnej Diany. Odtajniony dokument i apel do Pałacu Buckingham o zgodę na występ Eltona Johna

"To kluczowy punkt nabożeństwa i chcielibyśmy wezwać do okazania odwagi. To w tym momencie dzieje się coś nieoczekiwanego, coś ze współczesnego świata, który reprezentowała księżna" – napisał Carr w notatce opublikowanej przez brytyjskie Archiwum Narodowe.

Z ujawnionych dokumentów wynika, że początkowo pod uwagę była brana ballada Eltona Johna z 1970 roku "Your Song", ale Carr zauważył, że oda do Marilyn Monroe "Candle In The World" z 1973 roku była już "powszechnie grana i śpiewana w całym kraju".