Brak wiary w śmierć matki, "upokarzający epizod" za pubem. Premiera pełnej rewelacji książki księcia Harry'ego

We wtorek 10 stycznia na półkach księgarskich pojawiła się zapowiadana od wielu tygodni książka "Spare", czyli wspomnienia księcia Harry'ego. W dniu premiery bije już rekordy sprzedaży. Jakie największe rewelacje zawiera?

416-stronicowe wspomnienia księcia Harry'ego już przed premierą wywołały mnóstwo kontrowersji za sprawą wyciekających od wielu dni fragmentów. Jak pisze PAP, ich zawartość jest w dużej mierze znana, gdyż w miniony czwartek niektóre księgarnie w Hiszpanii omyłkowo zaczęły sprzedaż książki.

Z książką księcia Harrego "Spare" miał już okazję zapoznać się m.in. Maciej Woroch, korespondent "Faktów" i TVN24. Na antenie zacytował jeden z fragmentów pokazujących jak intymne szczegóły opisuje książę Sussex. Dotyczyły one relacji z Meghan. "Cały budynek wypełniony był miłością, która dosłownie wylewała się drzwiami i oknami" - tłumaczył na antenie Woroch.

Według analizujących wspomnienia mediów to, co Harry i jego żona ujawnili w czasie słynnego wywiadu u Oprah Winfrey, jest tylko małą namiastką tego, co książę zdradza w swojej książce. Jakie fragmenty wywołują największe kontrowersje? Zebraliśmy to, co jak dotąd wiadomo o wspomnieniach 5. w kolejce do brytyjskiego tronu księcia Sussexu. Niektóre najbardziej szokujące wątki media już nazywają "bombowymi".

Skąd tytuł "Spare"?

"Spare" to z angielska rezerwowy, zapasowy. Jak pisze książę, tak nazywała go rodzina królewska. "The Heir and the Spare" (w wolnym tłumaczeniu "Następca i Zastępca") to określenie używane w arystokratycznych rodzinach, gdzie dziecko urodzone jako pierwsze jest następcą, czy dziedzicem, a urodzone jako drugie - jego "rezerwą". Jak tłumaczy sam Harry, we fragmentach książki cytowanych przez media, był nazywany "rezerwowym" nie tylko przez media i ludzi spoza pałacu, ale też własną rodzinę, włączywszy w to zmarłą królową Elżbietę, księcia Filipa, czy Karola i Dianę. "Nie było w tym oceny, ale też żadnej dwuznaczności. Byłem w cieniu, byłem wsparciem, "planem B". Zostałem powołany na ten świat na wypadek, gdyby coś się stało Willy'emu. Zostałem wezwany, by zapewnić wsparcie (...), a jeśli to konieczne, nawet części zamienne. Może wątrobę. Transfuzję krwi. Odrobine szpiku kostnego" - cytuje Harry'ego USA Today.

Reklama książki Harrego w Londynie PAP/EPA/ANDY RAIN

Śmierć mamy - księżnej Diany. Książę Karol nie przytulił syna

Gdy w paryskim tunelu rozbił się samochód z księżną Dianą, Harry miał 12 lat. Wraz z resztą rodziny przebywał w Szkocji, w zamku Balmoral. Jak wspomina książę, ojciec obudził go w środku nocy. Ubrany w biały szlafrok Karol ogłosił straszną wieść, która całkowicie zmieniła życie dziecka. "Drogi chłopcze. Mamusia miała wypadek samochodowy" - miał mu powiedzieć. "Pamiętam jak cierpliwie czekałem, aż tata potwierdzi, że z mamą jest wszystko w porządku. Ale on tego nie robił". Jak pisze Harry, ojciec go nie przytulił w tym czasie "nie był najlepszy w okazywaniu emocji w normalnych okolicznościach". Ale starał się zapewnić chłopca, że "wszystko będzie dobrze".

Jak pisze powołując się na książkę USA Today, Harry bezpośrednio po śmierci matki wierzył, że Diana upozorowała swoją śmierć. Ta myśl miała przynosić mu ulgę. "Jej życie było nieszczęśliwe, była prześladowana, nękana, okłamywana. Więc upozorowała wypadek, odwracając uwagę i uciekła".

Z myślą, że mama nie żyje miał się pogodzić ostatecznie dopiero w wieku 23 lat. Będąc w Paryżu poprosił wówczas kierowcę, by przejechał przez tunel, w którym zginęła Diana, z tą samą prędkością, co wówczas jej samochód - 65 mil na godzinę (prawie 105 km/h). "Ona nie żyje, pomyślałem. Mój Boże, ona naprawdę odeszła na dobre". Następnego dnia zadzwonił do brata, by podzielić się swoim doświadczeniem. Jak się okazało, William odbył wcześniej taką samą przejażdżkę. Dyskutowali o wspólnych przemyśleniach w sprawie śmierci mamy. Np. dlaczego paparazzi nie wylądowali w więzieniu. Planowali nawet wspólne oświadczenie, w którym mieli się domagać wznowienia śledztwa, pisze USA Today.

Księżna Diana w 1990 roku Hulton Royals Collection

Harry i William mieli prosić ojca, by nie żenił się z Kamilą

W książce pojawia się również wątek dzisiejszej królowej małżonki, Kamili. Gdy zaprosiła Harry'ego na herbatkę, uznał że to pierwszy krok do ujawnienia relacji jej i jego ojca. Zastanawiał się, czy będzie dla niego niemiła, "jak te wszystkie złe macochy z bajek", ale nie była. Jak jednak pisze Harry, we fragmencie cytowanym przez USA Today, gdy ojciec zaprosił ich na rozmowę o Kamili i przyszłości rodziny, poprosili go obaj z bratem, by się z nią nie żenił. "Nie musisz ponownie się żenić, błagaliśmy. Ślub wywoła kontrowersje. (...) Wspieramy was, mówiliśmy. Popieramy Kamilę, mówiliśmy. Ale nie bierz z nią ślubu. Po prostu bądźcie razem, tato" - pisze. Ojciec miał im nie odpowiedzieć. W 2005 roku Karol i Kamila zostali małżeństwem.

Książę Harry o imprezach, piciu i narkotykach

Jak pisze USA Today, Harry zdradza w książce wiele szczegółów na temat swojej burzliwej młodości - m.in. piciu, gdy był nieletni, paleniu marihuany, czy zażywaniu kokainy. "To nie było zbyt zabawne i nie czyniło mnie szczególnie szczęśliwym, jak zdawało się działać na innych wokół. Ale sprawiało, że czułem się inaczej, a to było głównym celem. Czuć inaczej. Byłem głęboko nieszczęśliwym siedemnastolatkiem, który mógłby spróbować niemal wszystkiego, by zmienić ten stan" - cytuje go USA Today.

Harry o nazistowskim przebraniu

Według Harry'ego, to William i jego przyszła żona Kate Middleton namówili go na założenie nazistowskiego munduru, a nie stroju pilota, na przyjęcie kostiumowe w 2005 roku. "Zadzwoniłem do Willa i Kate i zapytałem ich, co o tym myślą. 'Nazistowski mundur' - powiedzieli. Wypożyczyłem go wraz ze śmiesznymi wąsami i wróciłem do domu. Willy i Kate zaśmiewali się" - pisze książę cytowany przez PAP. Gdy zdjęcia księcia z imprezy pojawiły się w wielkonakładowym brytyjskim tabloidzie "The Sun", wybuchł prawdziwy skandal. A echa tego wydarzenia wracały jeszcze przez wiele lat.

Harry o pierwszym razie i utracie dziewictwa

PAP pisze też, że w książce pojawiają się szczegóły intymnych kontaktów obecnego męża Meghan Markle. Jak ujawnia w książce, po raz pierwszy w życiu uprawiał seks na tyłach pubu, gdy miał 17 lat. Partnerka była starsza. "Bardzo kochała konie i potraktowała mnie jak młodego ogiera" - pisze książę. Jak dodaje, był to "upokarzający epizod". "(...) jednym z moich błędów było pozwolenie na to, by stało się to na polu, tuż za ruchliwym pubem. Bez wątpienia ktoś nas widział" - cytuje go PAP.

Harry o zabiciu 25 talibów

Harry w trakcie swojej służby w armii brytyjskiej dwukrotnie wyjeżdżał na misję do Afganistanu - w 2007 oraz 2012 roku. W swojej autobiografii wyznał, że podczas drugiej misji zabił 25 talibów. "To nie była statystyka, która napełniała mnie dumą. Ale też mnie nie zawstydziła. Kiedy byłem pogrążony w ogniu i zamieszaniu walki, nie myślałem o tych 25 osobach jako o ludziach. Byli pionkami usuniętymi z szachownicy. Złymi ludźmi wyeliminowanymi, zanim zabili dobrych ludzi" - pisze Harry.

Kłótnia księcia Harry'ego z księciem Williamem

Wśród licznych rewelacji prasy na temat książki pojawił sie również fragment o bójce między braćmi. Do zdarzenia miało dojść w 2019 roku w Nottingham Cottage. Harry i William rozmawiali m.in. o Meghan. Między braćmi doszło do ostrej wymiany zdań. "Wszystko działo się tak szybko. Chwycił mnie za kołnierz, rozrywając mój naszyjnik i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na psiej misce, która pękła pod moimi plecami, a odłamki wbiły się we mnie. Leżałem tam przez chwilę, oszołomiony, po czym wstałem i kazałem mu się wynosić" - czytamy. William miał namawiać Harry'ego, by ten mu oddał, ale Harry odmówił, William chwilę później miał wrócić. "Wyglądał na skruszonego i przeprosił". Wychodząc kolejny raz William miał się odwrócić i rzucić do brata "nie musisz mówić o tym Meg".

William w galowym mundurze EPA

Książka księcia Harry'ego "Spare" - "Ten drugi" polska premiera

Według zapowiedzi księgarskich, książka księcia Harry'ego w Polsce będzie nosić tytuł "Ten drugi". Z informacji na stronie wydawnictwa "Marginesy" wynika, że planowana data premiery polskiej wersji to 8 marca 2023 roku.

Wywiad z księciem Harrym w TVN24 i TVN24 GO

W niedzielę wieczorem wyemitowany został w USA wywiad, którego książę Sussex udzielił programowi "60 Minutes" w stacji CBS News. We wtorek 10 stycznia o godz. 20.35 wywiad będzie można obejrzeć w TVN24. Po emisji materiał dostępny będzie na platformie TVN24 GO. Z kolei w sobotę 14 stycznia o godz. 11:30 rozmowę będzie można obejrzeć również na antenie TVN.

Książę Harry i Anderson Cooper CBS

Autor:am

Źródło: PAP, USA Today, TVN24.pl