"Powinna zacząć się bać jego nastoletnich lat już teraz". Mark Hamill ostrzega księżną Kate przed księciem Louisem

"Powinna zacząć się bać"

Wśród licznych komentarzy do niego znalazł się i ten autorstwa Marka Hamilla, który postanowił dać księżnej żartobliwe ostrzeżenie. "Myślę, że powinna zacząć się bać [jego] nastoletnich lat… JUŻ TERAZ" - napisał na Twitterze odtwórca roli Luke’a Skywalkera, odpowiadając na zamieszczony niżej fragment viralowego nagrania.

Być może było to subtelne nawiązanie do sagi "Gwiezdnych wojen", w której Anakin Skywalker z uroczego chłopca wyrasta na uosobienie zła, czyli Dartha Vadera. Sam fakt, że to Hamill, a nie ktoś inny poczynił taką uwagę, potrafi przywołać podobne skojarzenie, nawet jeśli pierwotnie nie było zamierzone.