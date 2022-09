Książę Harry przesuwa premierę swojej autobiografii z powodu śmierci Elżbiety II. Książka ma zawierać "prawdziwe bomby"

czytaj dalej

Po ustaleniach reportera "Czarno na białym" Piotra Świerczka w sprawie raportu podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza reporter TVN24 pytał przedstawicieli obozu rządowego o to, czy w całości czytali ten raport. - Może bez załączników - przyznał poseł PiS Marek Suski. Na uwagę, że brakuje całego raportu amerykańskiego instytutu NIAR odpowiedział, iż "trudno jest powiedzieć, co brakuje, jeżeli czegoś nie ma". - Nie czytałem go w pełni, czytałem go w sposób szczątkowy, on mnie po prostu przekonuje - mówił poseł PiS Piotr Kaleta. - A ja jestem w szkole, że mnie pan egzaminuje? - zareagował z kolei na to pytanie Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA.