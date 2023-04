Kamilę "zraniły" słowa Harry'ego. Przyjaciółka królowej zdradza jej strategię

Przed koronacją powiernicy królowej Kamili - w tym lady Lansdowne, która nigdy wcześniej nie wypowiadała się publicznie - ujawniają, jak przyjęła słowa Harry'ego na swój temat. W wywiadzie dla "The Times" najlepsza przyjaciółka Jej Wysokości odniosła się do głośnej autobiografii księcia. - Oczywiście, że ją to zraniło - mówi.

W styczniu, tuż po premierze "Spare" (polski tytuł to "Ten drugi" - red.), głośnej autobiografii księcia Harry’ego, BBC analizowało, jak w książce wypadają poszczególni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Portal pisał, że Harry oskarżał Kamilę o zabieganie o względy prasy tabloidowej w celu poprawienia przypisywanego jej od początku wizerunku "czarnego charakteru". Taką strategię książę w swojej książce nazywał "niebezpieczną".

Z drugiej strony zaznaczał, że docenia Kamilę za spokój i szczęście, jakie dała jego ojcu po śmierci księżnej Diany. Chwalił również jej zaangażowanie w działalność na rzecz ofiar przemocy domowej.

Książę Harry i królowa małżonka Kamila Max Mumby/Indigo/Getty Images

Kamila o autobiografii Harry'ego

Wygląda jednak na to, że te nieliczne pozytywne zdania nie wpłynęły na to, jak dotyczące jej samej fragmenty odebrała Kamila. O reakcji małżonki króla Karola III na rewelacje Harry’ego w rozmowie z dziennikiem "The Times" opowiedziała lady Lansdowne, jedna z sześciu "towarzyszek królowej", dawniej nazywanych damami dworu. - Oczywiście, że jej to przeszkadza, oczywiście, że ją to zraniło - podkreśliła Lansdowne.

Dodała jednak, że Kamila ma w życiu taką strategię, że nie pozwala, "by na nią to wpłynęło" i nie zamierza szukać okazji do konfrontacji z Harrym. - Jej filozofia zawsze brzmi następująco: "Nie rozdmuchuj spraw, a same się uspokoją. Im mniej zostanie powiedziane, tym szybciej będzie naprawione" - wyjaśniła towarzyszka królowej.

Gdyby królowa Kamila chciała skonfrontować się z Harrym, mieliby do przedyskutowania sporo materiału. Mieszkający na co dzień w Kalifornii książę uderzał w nią nie tylko na kartach swojej autobiografii, ale również w rozmowie z gospodarzem programu emitowanego na antenie stacji CBS "60 Minutes", Andersonem Cooperem. - Była czarnym charakterem, trzecią osobą w małżeństwie (Karola z księżną Dianą - red.), musiała odbudować swój wizerunek. Ta potrzeba uczyniła ją niebezpieczną ze względu na relacje, jakie zbudowała z brytyjskimi mediami - mówił Harry.

Najbliższą okazję do spotkania z małżonką swojego ojca książę będzie miał za niecały miesiąc, konkretnie 6 maja. Wtedy odbędzie się koronacja Karola III. Harry potwierdził już, że weźmie w niej udział. Na ceremonii zabraknie za to jego żony, księżnej Meghan, która wraz z dziećmi zostanie w Ameryce.

Autor:kgo//az

Źródło: "The Times", tvn24.pl