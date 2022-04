Ksenia Szojgu, celebrytka zakochana w blogerze fitness. Kim jest i jak żyje córka rosyjskiego ministra obrony?

Rosyjska księżniczka

Ksenia z rzadka odnosi się do działań Rosji w Ukrainie - a jeśli już to robi, to za każdym razem podkreśla, że jej wiara w to, co mówi Kreml, jest niezachwiana. Inwazję na Ukrainę nazywa "środkiem ekstremalnym, oznaczającym, że nie było innego wyjścia".