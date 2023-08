Krzysztof Skórzyński o zmianach w "Dzień Dobry TVN". Jak ocenia współpracę z Ewą Drzyzgą?

Już w poniedziałek, 28 sierpnia, debiutuje jesienny sezon "Dzień Dobry TVN". Program będzie nadawany z odnowionego studia. Zmieni się też pora emisji. Teraz będzie zaczynał się wcześniej, o godz. 7.45. Potrwa dłużej, do godz. 11.45. - Cztery godziny na żywo to jest naprawdę duże wyzwanie dla nas, prowadzących - mówi Krzysztof Skórzyński. Dziennikarz będzie nadal tworzył duet z Ewą Drzyzgą. Jak go ocenia?

- Program będzie dłuższy, ale te dodatkowe pół godziny w ogromnej mierze zapełnią nam nasi przyjaciele z TVN24 - mówi Krzysztof Skórzyński w relacji z jesiennej ramówki, nadawanej na żywo na youtubowym kanale TVN. W wydaniach codziennych "Dzień Dobry TVN" zamiast przeglądu prasy pojawi się cykl "5 rzeczy, które musisz wiedzieć o poranku". Prowadzący będą omawiać z dziennikarzami TVN24 tematy dnia z prasy i internetu. W trakcie programu będą też dwukrotnie komentować aktualne informacje z kraju i ze świata. Skąd taki pomysł? - Po poprzednim sezonie długo rozmawialiśmy, co zmienić, czego brakuje (...). Edukujemy, poruszamy ważne, czasami dramatyczne tematy, a czasami się bawimy, jak mamy jakiś luźniejszy temat. Ale widzowie nam opowiadali, że jeśli chcą się dowiedzieć, co tam ważnego się dzieje, to muszą szukać informacji gdzie indziej - mówi Skórzyński.

"Dzień Dobry TVN" - zmiany

Krzysztof Skórzyński o Ewie Drzyzdze

Skórzyński zaczął prowadzić program z Drzyzgą na początku lata. Jak im się razem pracuje? - Wyobrażasz sobie historię telewizji XXI wieku bez Ewy Drzyzgi? No nie - mówi Skórzyński dziennikarzowi TVN. - Ewa jest jedną z najlepszych dziennikarek w Polsce. Wyrosła z radia, więc podobnie jak ja, z nurtu niusowego. Perfekcyjnie czuje rozmowę, zawsze wie, do czego rozmowa ma prowadzić. Wie, że dla nas, dziennikarzy, ona nie może być o niczym. Jak zapraszamy jakiegoś gościa, to musimy wiedzieć, o czym z nim rozmawiać - to wiedzą tylko rasowi dziennikarze. A Ewa jest najbardziej rasowym dziennikarzem z możliwych - mówi. Zapytany o to, czy czegoś się uczy od swojej koleżanki, odpowiedział: - To nie jest fałszywa pokora. Ja się od Ewy uczę każdego dnia, w każdym jednym wydaniu. Mam nadzieję, że także coś Ewie oddaję. Oboje bardzo poważnie podchodzimy do swojej pracy i to jest super mieć kogoś takiego obok siebie.