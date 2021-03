Krzysztof Krawczyk zakażony koronawirusem. "Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę"

"Niestety i mnie dopadł COVID. Jestem w szpitalu. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę" - napisał na Facebooku piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Zwrócił się ze słowami wsparcia do wszystkich chorujących na COVID-19, w tym do wokalisty Andrzeja Piasecznego, który także doznał infekcji. "Nie dajmy się tej zarazie!" - napisał Krawczyk.

"Milknę. Nie oczekujcie żadnych wiadomości ode mnie. I proszę nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę!" - zwrócił się do fanów. Jak stwierdził we wpisie, "nawet szczepienie Pfizerem nie pomogło".