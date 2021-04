Kayah: Porównywałam Krawczyka do Sinatry. Wszystkie młode dziewczyny miały prawo się w nim kochać

Mam nadzieję, że zawsze będzie w naszym sercu - w takich słowach Kayah wspominała w TVN24 zmarłego Krzysztofa Krawczyka. Podkreśliła, że "był obdarzony niesamowitymi warunkami wokalnymi". - Zawsze w głowie porównywałam go do Franka Sinatry, trochę takiego "gangsta" - dodała. - To był wspaniały talent wokalny, absolutnie niepowtarzalny, jeśli chodzi o brzmienie, o skalę, o rozpoznawalność. To był jedyny głos tego rodzaju w Polsce - mówiła piosenkarka Krystyna Prońko.

W poniedziałek zmarł piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Miał 74 lata. Był legendą polskiej sceny muzycznej, artystą znanym z przebojów "Parostatek", "Jak minął dzień", "Rysunek na szkle". Informację o śmierci artysty przekazał jego przyjaciel i menedżer Andrzej Kosmala. W TVN24 trwa wydanie specjalne poświęcone Krawczykowi.

"Zawsze miałam poczucie, że Polska jest dla Krzysztofa za mała"

Zmarłego artystę wspominała na antenie TVN24 między innymi Kayah. - Miałam wielki przywilej znać go bardziej po koleżeńsku - mówiła.

Krawczyk w młodości "był mega zjawiskowym, seksownym facetem, z takim błyskiem w oku". - Naprawdę wszystkie młode dziewczyny miały absolutnie prawo się w nim kochać – mówiła. - Zawsze w swojej głowie porównywałam go do Franka Sinatry, trochę takiego "gangsta" - dodała.

Andrzej Piaseczny o Krzysztofie Krawczyku: dziękuję za to, że mogłem być przez chwilę na orbicie jego słońca TVN24

Kayah wskazywała, że "Krzysztof Krawczyk był obdarzony niesamowitymi warunkami wokalnymi". - Zawsze miałam poczucie, że Polska jest dla Krzysztofa za mała - mówiła też piosenkarka.

Wspominała jego współpracę z Goranem Bregoviciem, Edytą Bartosiewicz, Andrzejem Smolikiem. - To byli ludzie, którzy dzięki swojej charyzmie i uznaniu na polu muzycznym mogli wreszcie stworzyć przestrzeń godną Krzysztofa - oceniła. - Mam nadzieję, że zawsze będzie w naszym sercu - dodała.

Krystyna Prońko: Krzyszot Krawczyk potrafił zaśpiewać wszystko TVN24

Prońko: to był jedyny głos tego rodzaju w Polsce

Krawczyka wspominała także piosenkarka Krystyna Prońko. Zwracała uwagę na charakterystyczny głos, ale też na sceniczną ekspresję. - To był wspaniały talent wokalny, absolutnie niepowtarzalny, jeśli chodzi o brzmienie, o skalę, o rozpoznawalność, to był jedyny głos tego rodzaju w Polsce - mówiła. Dodała, że "najważniejsze było to, jakie wibracje ten głos przekazywał ludziom". - Bo chodzi o odbiór, a ten był naprawdę fantastyczny - zwracała uwagę.

- On był śpiewakiem, to nie był typowy piosenkarz. Można śpiewać piosenki, a można śpiewać wszystko. On potrafił zaśpiewać wszystko - dodała.

Zmarł Krzysztof Krawczyk Krzysztof Krawczyk w 2000 roku | Jacek Turczyk/PAP Podczas festiwalu w Sopocie w 1976 roku | Teodor Walczak/PAP Krzysztok Krawczyk na festiwalu w Opolu w 2018 roku | Krzysztof Świderski/PAP Krzysztof Krawczyk był jednym z najsłynniejszych barytonów w Polsce | Sławomir Mielnik/PAP Krzysztof Krawczyk w 1976 roku | Teodor Walczak/PAP Krzysztof Krawczyk z żoną Ewą podczas festiwalu Top Trendy w Warszawie, w 2004 roku | Tomasz Gzell/PAP Krzysztof Krawczyk miał 74 lata | TVN24 Trubadurzy, 1969 rok | CAF/PAP Krzysztof Krawczyk | Andrzej Grygiel/PAP Krzysztof Krawczyk w 2001 roku | Przemek Wierzchowski/PAP Krzysztof Krawczyk w 2014 roku | Krzysztof Świderski/PAP Krzysztof Krawczyk w 1978 roku | Maja Lopatta /DPA/PAP Krzysztof Krawczyk w 1976 roku | Zbigniew Wdowiński/PAP Trubadurzy, rok 1987 | Tadeusz Kubiak/PAP

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24